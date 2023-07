Hlavná fáza ofenzívy? Čo sa naozaj deje na juhu Ukrajiny

V Záporožskej oblasti sa začala ďalšia fáza ukrajinskej protiofenzívy. S odvolaním sa na zdroje v Pentagone o tom píšu noviny The New York Times. Ukrajinský postup priznávajú aj ruské propagandistické zdroje.

Zdá sa, že práve ruskí vojenskí blogeri boli na začiatku správ o novom ukrajinskom útoku, hoci ich informácie boli postupným preberaním značne pozmenené. V stredu napísal zdroj známy ako Rybar, že do útoku na dedinu Robotyne sa zapojili ukrajinské strategické zálohy pôvodne určené na útok na Tokmak.

Ukrajinské migy v boji proti ruským okupantom Video Zdroj: Ukrajinské vzdušné sily

Tie mali podľa plánu čakať na prielom a až po jeho vytvorení preniknúť do tyla ruskej obrany. Rybar chcel správou o ich použití naznačiť, že ukrajinské sily sa vyčerpali a velenie muselo nasadiť zálohy predčasne. Ak by mal aj Rybar pravdu, pre Ukrajicov by to nebola až tak zlá správa – Rusi totiž svoje zálohy museli nasadiť už dávnejšie a ich jednotky sú vyčerpané, pretože sú v zákopoch neustále a bez rotácie. Ak by Ukrajinci čerstvými silami prelomili prvú líniu, zvyšné ruské línie sú bránené omnoho slabšie.

Snaha odrezať Krym

Západné médiá však Rybarovu správu interpretovali úplne inak – že Ukrajinci nasadili do boja tisíce posíl vycvičených na Západe s cieľom vytvoriť prielom a postúpiť na Tokmak. Odtiaľ by sa otvorila cesta na Melitopoľ, čím by sa ruské sily na juhu Ukrajiny rozdelili na dve časti a Krym by bol odrezaný od pozemného zásobovania. To je nepochybne strategický cieľ Ukrajiny, no aktuálne je to len sen. Najprv treba prelomiť obranu pri obci Robotyne, mesto Tokmak je ešte o 20 km južnejšie.

Treba však uznať, že Ukrajincom sa v spomínanom smere zrejme darí postupovať. Síce pomaly, ale isto. Ešte v stredu Rybar aj ďalšie zdroje uvádzali, že ukrajinské útoky sa podarilo odraziť, zajať mnoho vojakov a zlikvidovať desiatky kusov techniky. Dokladali to však najmä staršími fotkami zničenej techniky z iných uhlov, čo im na hodnovernosti veľmi nepridalo. Dnes ráno už neochotne priznávali, že to s tými ruskými úspechmi celkom tak nie je. Ďalší vojenský bloger Wargonzo napísal, že ukrajinským jednotkám sa smerom na Robotyne podarilo postúpiť po masívnom ostreľovaní. Ruské jednotky sa podľa neho držia na okraji dediny.

Ukrajinské bojové vrtuľníky útočia na ruské pozície Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ešte úspešnejší boli Ukrajinci o niečo východnejšie, v smere z Vuhledaru na Mariupoľ. Tam sa im podľa zdroja Wargonzo podarilo uchytiť v dedine Staromajorske a s podporou delostrelectva postupujú na susednú obec Urožajnoje. Ukrajinské zdroje oznamovali obsadenie oboch dedín už pred niekoľkými dňami. Zdá sa, že ruskí propagandisti potrebovali trochu viac času na to, aby tieto správy patrične spracovali a naservírovali domácemu publiku.

Pád Staromajorského vo štvrtok potvrdil aj veliteľ separatistického práporu Vostok Alexander Chodakovskij. „Strata osady po tvrdej a hrdinskej obrane je ranou pre našu vojenskú hrdosť,“ uviedol na telegrame. Znamená to tiež, že sa ruskí vojaci budú musieť stiahnuť na ďalšiu obrannú líniu a tým vydajú Ukrajincom ďalšie územie.

Je možné, že tento ústup od Staromajorského už aj prebieha. Ukrajinská strana informuje o svojich úspechoch až s odstupom niekoľkých dní, inak dodržiava prísne informačné embargo. K dispozícii sú tak len správy z ruskej strany, ktoré nemusia byť presné a nedajú sa overiť. No aj vysokopostavený americký predstaviteľ sa pre New York Times vyjadril, že „toto je veľký test“. Ak sa však aj zvýšilo ukrajinské úsilie, rozhodne to neznamená nejaké vyvrcholenie, ale skôr začiatok hlavného úderu. Táto fáza protiofenzívy môže teraz trvať niekoľko týždňov.

Boje pri Bachmute

Nebojuje sa len v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Intenzívne boje prebiehajú aj v okolí Bachmutu na východe. Odkedy mesto v máji dobyli ruské jednotky, Ukrajinci postupujú po jeho okrajoch s cieľom obkľúčiť ho. Významný úspech dosiahli južne od mesta, kde sa im po dlhom úsilí podarilo definitívne obsadiť dôležité obce Kliščiivka a Andriivka. Ruské pokusy o ich opätovné dobytie sa skončili s veľkými stratami.

Ďalej na severovýchode na línii miest Kreminna, Svatove a Kupiansk sa pre zmenu pokúša útočiť ruská armáda. Do útoku vrhla pomerne masívne sily a podarilo sa im Ukrajincov zatlačiť o pár kilometrov. Dôvodom bola aj slabá ukrajinská delostrelecká podpora – väčšina diel a raketometov je sústredená na podporu operácií v Záporožskej oblasti. Aj tu sa však podarilo ruský postup zastaviť a na väčšine úsekov zatlačiť späť. Zdá sa, že aj tu Ukrajinci nasadili časť záloh – objavili sa tu švédske bojové vozidlá pechoty CV90, ktoré doteraz na fronte použité neboli.