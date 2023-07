Pálenie Koránu nepodporujeme, je to však sloboda prejavu, tvrdí Švédsko. Šíria sa dezinformácie

Tento rok boli na viacerých demonštráciách vo Švédsku a Dánsku spálené výtlačky koránu, čo vyvolalo pobúrenie v moslimskom svete. V Bagdade protestujúci v reakcii na jeden z týchto incidentov vnikli na švédske veľvyslanectvo.

Čítajte aj Irak hrozí Švédsku prerušením vzťahov, ak opäť povolí pálenie Koránu

„V niektorých krajinách panuje názor, že švédsky štát za tým (pálením koránu) stojí alebo to schvaľuje. My to ale nerobíme, "povedal Billström novinárom. "Ide o činy, ktoré páchajú jednotlivci, ale robia tak v súlade so zákonmi o slobode prejavu,“ dodal minister.

Foto: TASR, Ali Jabar Irak Švédsko veľvyslanectvo demonštrácia Korán požiar Protestujúci stoja na múre švédskeho veľvyslanectva v Bagdade 20. júla 2023.

Dánsko a Švédsko už skôr uviedli, že pálenie koránu odsudzujú, ale podľa pravidiel na ochranu slobody prejavu mu nemôžu zabrániť. Turecko, ktoré má právo veta pri rozhodovaní o členstve Švédska v Severoatlantickej aliancii, protesty zahŕňajúce pálenie koránu odsúdilo a vyzvalo Štokholm, aby proti páchateľom zakročil.

V Švédsku sa šíria dezinformácie súvisiace s pálením Koránu

Švédsky premiér Ulf Kristersson v stredu vyhlásil, že jeho vlasť je v súčasnosti terčom dezinformačných kampaní, ktoré súvisia s pálením Koránu v Štokholme. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Tieto dezinformačné kampane sú podporované inými štátmi a štátu podobnými aktérmi, ktorých cieľom je poškodiť Švédsko a švédske záujmy,“ uviedol premiér Ulf Kristersson na sociálnej sieti.

Čítajte aj Erdogan súhlasí so vstupom Švédska do NATO. Žiadosť pošle čo najskôr do parlamentu, uviedol Stoltenberg

Švédsky premiér povedal, že dezinformácie súvisia s nedávnymi protestmi, pri ktorých iracký utečenec v Štokholme dvakrát v priebehu posledných týždňov zapálil a pošliapal Korán, svätú knihu moslimov. Tieto udalosti sú podľa Kristerssona reinterpretované „nepresným spôsobom, niekedy s priamymi výzvami na poškodenie (Švédska)“.

Aj minister civilnej ochrany Carl-Oskar Bohlin varoval pred intenzívnejším šírením dezinformácii vo Švédsku, ktoré podľa neho ohrozujú národnú bezpečnosť krajiny a môžu uškodiť jej obyvateľom aj švédskym spoločnostiam v zahraničí.