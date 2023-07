Na EÚ sa Ukrajina pri vývoze obilia spoľahnúť nemôže, Brusel nemá na to peniaze

Európska komisia nemá bezprostredne k dispozícii peniaze, ktorými by mohla pomôcť Ukrajine s dodatočnými výdavkami na vývoz obilia po tom, čo Rusko minulý týždeň odmietlo predĺžiť platnosť dohody o jeho bezpečnej preprave cez Čierne more. S odvolaním sa na svoje zdroje to vo štvrtok napísala agentúra Reuters.