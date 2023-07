ONLINE: Susedia Bieloruska sa obávajú vagnerovcov, pohrozili blokádou hraníc

Ak príde k vážnym incidentom na hraniciach krajín NATO a Bieloruska s účasťou žoldnierov z Vagnerovej skupiny, môže to smerovať k "úplnej izolácii Bieloruska". Uviedol to poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski.

7:09 Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno informovalo o zneškodnení dronu nad Moskovskou oblasťou. Vo vyhlásení ruského rezortu obrany sa píše, že „v piatok ráno bol zmarený pokus kyjevského režimu uskutočniť teroristický útok bezpilotným lietadlom na objekty na území Moskovskej oblasti“.

Bezpilotné lietadlo bolo zničené prostriedkami protivzdušnej obrany. K obetiam a škodám nedošlo, píše sa vo vyhlásení ruského ministerstva. O piatkovom útoku dronom informovala aj britská stanica BBC, ktorá poznamenala, že v podmienkach vojny nie je schopná promptne overiť vyhlásenia orgánov bojujúcich strán.

Predtým správu o zostrelení „nepriateľského“ dronu v Moskovskej oblasti zverejnil na sociálnych sieťach aj primátor Moskvy Sergej Sobianin.

Moskva zažila útok dronov aj v pondelok skoro ráno: trosky jedného dronu sa našli na ulici Komsomoľskij prospekt, druhý dron zasiahol budovu obchodného centra na Lichačovovej triede. Ruské ministerstvo obrany zároveň deklarovalo, že drony sa podarilo vyradiť z ich stanoveného kurzu.

Kyjev zvyčajne nepriznáva zodpovednosť za údery na ruské územie. Pozorovatelia v súvislosti s najnovšími útokmi spochybňujú kvalitu ruskej protivzdušnej obrany a čudujú sa, ako sa pomerne veľké a hlučné bezpilotné lietadlá mohli opäť nerušene dostať do samotného centra ruského hlavného mesta. (bbc.com, reuters, tasr)

6:00 Poľsko, Litva a Lotyšsko by sa mohli spoločne rozhodnúť zavrieť svoje hranice s Bieloruskom, ak by tam došlo k nejakým závažným incidentom zo strany ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Povedal to vo štvrtok podľa agentúry Reuters poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski.

„Ak dôjde k vážnym incidentom s účasťou Vagnerovej skupiny na hraniciach krajín NATO a EÚ, ako sú Poľsko, Litva alebo Lotyšsko, nepochybne podnikneme spoločnú akciu,“ povedal Kamiňski.

„Nevylučujem, že ak sa rozhodneme, že je to v danej chvíli správna reakcia, budeme smerovať úplnej izolácii Bieloruska,“ doplnil poľský minister.

Poľsko, ktoré je členskou krajinou NATO, sa 19. júla rozhodlo presunúť časť svojich armádnych jednotiek zo západu na východ krajiny. Dôvodom bola prítomnosť žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny na území susedného Bieloruska, ako aj ich spoločné cvičenia s bieloruskými vojakmi, ktoré prebiehali neďaleko poľských hraníc.

O dva dni neskôr obvinil ruský prezident Vladimir Putin Poľsko z územných ambícií v niekdajšom Sovietskom zväze. Vyhlásil tiež, že akákoľvek agresia voči Bielorusku bude považovaná za útok na Rusko, pripomína Reuters.

Poľsko, ktoré popiera akékoľvek územné ambície v Bielorusku, poskytuje útočisko odporcom režimu Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Varšava sa zároveň stala jedným z najvernejších podporovateľov Kyjeva po tom, čo Rusko vo februári 2022 na Ukrajinu zaútočilo.

Reuters pripomína, že cestná doprava medzi Poľskom a Bieloruskom je od februára obmedzená vzhľadom na zhoršujúce sa vzťahy oboch krajín.

Poľsko okrem toho obviňuje Bielorusko z toho, že na ich spoločných hraniciach umelo vytvára migračnú krízu, a to tak, že tam priváža migrantov z krajín Blízkeho východu či Afriky. Minsk to popiera.

5:55 Spojené štáty a Taliansko budú pokračovať v politickej, vojenskej, finančnej a humanitárnej pomoci Ukrajine tak dlho, ako len bude potrebné. Pri štvrtkovom rokovaní v Bielom dome sa na tom zhodli americký prezident Joe Biden a talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá prišla do Washingtonu na svoju prvú oficiálnu návštevu. S odvolaním sa na spoločné vyhlásenie oboch lídrov o tom informovala agentúra Reuters.

Biden aj Meloniová „stoja na strane Ukrajiny, ktorá sa bráni nezákonnej agresii Ruska“, píše sa vo vyhlásení, podľa ktorého je cieľom pomôcť oboch štátov „dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier, ktorý bude plne rešpektovať (…) zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny “.

Prezident a premiérka tiež vyzvali na obnovenie čiernomorských obilných dohôd, ktoré umožnili Ukrajine vyvážať poľnohospodárske produkty z čiernomorských prístavov, a na ktorých Rusko tento mesiac pozastavilo svoju účasť. Za tento krok Moskvu odsúdili, rovnako ako za nedávne ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru na skladovanie a prepravu potravín.