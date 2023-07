Na sto metrov štyria mŕtvi Ukrajinci. Iba politici a médiá si mysleli, že to bude ľahké, tvrdí expert

Ukrajinci robia to, čo v Európe nikto neskúšal od druhej svetovej vojny. Na dobýjanie ruskej obrany pritom nemajú dostatok zbraní a ani výcvik. Napriek tomu ofenzíva postupuje, hoci je to draho vykúpené životmi ukrajinských mužov a žien.

Vyzerá to tak, že Kyjev spustil ďalšiu fázu útoku. Ukrajinci oslobodili dedinu Staromajorske, ktorá sa nachádza na rozhraní Doneckej a Záporožskej oblasti, čo je jedna z hlavných oblastí protiofenzívy.

Vozídlá Oshkosh: bojujú na Ukrajine, kúpi ich Slovensko Video Vojaci 47. mechanizovanej brigády na bojových vozidlách M2A2 Bradley a Oshkosh M-ATV útočia na ruské pozície. Stroje Oshkosh plánuje kúpiť aj Slovensko. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Tehla na hlavu

„Každých sto metrov územia, ktoré získame, znamená, že prídeme o štyroch až piatich príslušníkov pechoty. A to je priemerná strata,“ povedal pod podmienkou anonymity v reportáži z frontu pri Donecku jeden ukrajinský vojak pre denník Kyiv Post.

Podľa neho si toto riziko musia bojovníci vnútorne spracovať. „Uvažujem o tom tak, že ľudia v padajúcom lietadle nemajú šancu a podľa štatistík máme 30 percent zabitých a 40 percent zranených, takže šanca na prežitie je a ľudia v lietadle nemajú žiadnu. Takže to nie je také zlé. Aj v bežnom živote vám môže na hlavu spadnúť tehla,“ vysvetlil ukrajinský vojak.

Náš juh! Zelenskyj zverejnil video dobytia obce Staromajorske Video Twitter Volodymyra Zelenského

Jeho kolega medik však takýmto čiernym humorom neprekypuje. Dokonca má pochybnosti, či obete stoja za to.

„Situácia je veľmi zložitá. Rusi dostali príliš veľa času, aby sa pripravili na naširoko ohlásenú protiofenzívu. Bolo im jasné, že jedným zo smerov ukrajinského úderu, ak nie hlavným, bude Záporožie. A pripravili sa veľmi dobre. Každý štvorcový centimeter je zamínovaný. Na prístupové trasy k svojim pozíciám kladú míny a pri ústupe ich odpaľujú. Naozaj strácame veľmi veľa ženistov. Vždy idú pred jednotkami. Za jeden mesiac sme postúpili len o jeden a pol kilometra. Posúvame sa vpred o centimetre, ale nemyslím si, že to stojí za všetky ľudské a materiálne zdroje, ktoré sme vynaložili,“ opísal situáciu na bojisku pre Kyiv Post vojenský lekár, ktorý si neželal byť menovaný.

Prelamovanie ruskej obrany

Výpovede vojakov denník zverejnil tesne pred súčasnou fázou útoku. „Vyplýva z nich, že protiofenzíva je zložitá. Vždy sme vedeli, že to tak bude. Nikto okrem politikov a médií nečakal, že to bude jednoduché. Ukrajina pred ofenzívou urobila maximum, aby znížila medzinárodné očakávania,“ reagoval pre Pravdu Hans Petter Midttun z Centra pre obranné stratégie, ktorý pôsobil v rokoch 2014–2018 ako nórsky obranný atašé na Ukrajine

Ako strieľa a ničí HIMARS. Rusi majú z americkej zbrane strach Video Zdroj: US Marine Corps

Podľa analytika sa Kyjev usiluje urobiť niečo, čo Moskva nedokázala za 17 mesiacov od začiatku veľkej invázie.

„Ukrajina chce prelomiť dobre pripravené, opevnené pozície pozostávajúce z protitankových zákopov. Teda ich tri línie obrany, čo sú prekážky z posilneného betónu, známe aj ako dračie zuby, kovoví protitankoví ježkovia a ploty z ostnatého drôtu. Ďalej sú tam mínové polia chránené letectvom, raketometmi, delostrelectvom, protipancierovými zbraňami a ozbrojenými silami pechoty, tankov a obrnených vozidiel. Všetko toto funguje s leteckou podporou. V skutočnosti je to pre Ukrajincov ešte zložitejšie, ako to bolo pre Rusov, keďže nemajú ďalekonosné zbrane a vzdušné sily. Kyjev sa usiluje dosiahnuť niečo, o čo by sa žiadna z krajín NATO nepokúsila, teda vykonať ofenzívu bez toho, aby kontroloval vzdušný priestor,“ ozrejmil Midttun.

O komplikovanej situácii hovorí aj fínsky vojenský analytik a historik Emil Kastehelmi. „Je dôležité poznamenať, že prelomenie takejto obrany nie je jednoduché nacvičiť, pretože od druhej svetovej vojny sme v Európe nezaznamenali žiadne útoky na takéto konvenčné a rozsiahle opevnenia,“ pripomenul pre Pravdu expert.

Očakávané problémy

Problémy sa teda očakávať dali. „Keď Ukrajinci na jar spustili svoju veľkú protiofenzívu, západní vojenskí predstavitelia vedeli, že nemajú dostatočný výcvik ani dostatok zbraní – od delostreleckých granátov po bojové lietadlá – ktoré potrebujú na vytlačenie ruských síl. Dúfali však, že to prekoná ukrajinská odvaha a vynaliezavosť,“ komentoval ofenzívu americký denník Wall Street Journal.

„Kyjev má neustále problémy s protiútokmi. Prielom v ruskej obrane by si vyžadoval masovejšie využitie delostrelectva a sústredené využitie mechanizovaných jednotiek, no zdá sa, že Ukrajina rozptyľuje svoje sily na viacerých frontoch. Videá, ktoré máme k dispozícii, naznačujú, že Ukrajinci majú problémy s bojom na úrovni brigády a nie je jasné, či to funguje tým najoptimálnejším spôsobom. Je to asi aspoň čiastočne problém nedostatku skúseností a výcviku. Ukrajina navyše čelí silnému odporu Rusov. Najmä južný front je náročný, keďže Rusi túto oblasť veľmi dôkladne opevnili a zamínovali,“ ozrejmil Kastehelmi.

Ukrajinci zasypali ruských okupantov raketami Video Ukrajinské ministerstvo obrany

V podstate ide o to, že útočiace jednotky potrebujú zvládnuť kombinované manévre jednotlivých súčastí brigád. Viacerí experti naznačujú, že toto je ešte väčší problém ako nedostatok niektorých zbraňových systémov.

„Ukrajina skutočne potrebuje byť schopná rozšíriť a synchronizovať vojenské operácie, ak chce byť schopná prelomiť ruskú obranu,“ povedal pre Wall Street Journal rakúsky vojenský analytik Franz-Stefan Gady.

Trpezliví a šikovní

„Nepodceňujem nepriateľa,“ uviedol pre BBC ukrajinský generál Olexandr Tarnavskyj. Podľa neho Rusi preukázali profesionálne kvality, keď zamedzili rýchlemu postupu útočiacich vojakov.

BBC uviedla, že západné obrnené stroje síce poskytli ukrajinským jednotkám lepšiu ochranu, no ani tie nedokázali preraziť rady ruských mín, čo je jedna z najväčších prekážok.

„Naše jednotky tvrdo a usilovne pracujú. Každá obrana sa dá prelomiť, ale potrebujete trpezlivosť a šikovnosť. Ofenzíva pokračuje a určite dosiahne svoj cieľ. Ak by nebola úspešná, teraz by som sa s vami nerozprával,“ vyhlásil pre BBC Tarnavskyj, ktorý vlani viedol útok, pri ktorom sa Ukrajincom podarilo oslobodiť Cherson.

Midttun tiež zdôraznil, že treba byť trpezlivý. „Mali by sme si spomenúť na to, že spojenci v roku 1944 potrebovali osem týždňov, aby prelomili nemecké obranné línie v Normandii, a to mali prevahu vo vzduchu. Ukrajinské útoky proti ruskému tylu pomaly menia dynamiku na bojisku,“ tvrdí odborník.

„Úspech sa momentálne meria počtom zabitých a zranených ruských vojakov, zničených muničných skladov a zásobovacích ciest a vyradených ťažkých zbraní. Napríklad zo 4 675 kusov delostrelectva zničených od 24. februára 2022 bolo od 1. januára tohto roku zničených 2 668, čo je 57 percent. A v neposlednom rade sa úspech meria tým, či poklesne ruská morálka a motivácia. Ukrajina stále formuje dianie na bojisku a vytvára podmienky na prielom. Pomaly vyčerpáva ruské sily a aktivuje svoje hlavné útočné jednotky,“ povedal Midttun.

Nič z toho však negarantuje úspech pre Kyjev, priznáva expert. „Ukrajinská armáda stále nemá dostatok zbraní. Chýba je aj to, čo krajiny sľúbili, ale zatiaľ nedodali, a nekontroluje vzdušný priestor. Ukrajina potrebuje uzavrieť nebo, aby ochránila svoju kritickú infraštruktúru, a musí prelomiť námornú blokádu, ktorá dusí jej ekonomiku. V opačnom prípade jej stále hrozí porážka,“ varoval Midttun.