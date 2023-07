Lietadlá, tanky i rakety. Ako Vladimir Putin donútil Európu zbrojiť

Pôvodne bolo Putinovým strategickým plánom odzbrojenie Európy. Svojou agresiou voči Ukrajine však dosiahol presný opak. Kým tri dekády po skončení studenej vojny väčšina európskych štátov stav svojich ozbrojených síl výrazne znižovala, teraz by stratu najradšej okamžite dobehla. Zbrojovky však nestíhajú a dodacie lehoty sa predlžujú. Pozrime sa, akú vojenskú techniku chcú európske štáty v najbližších rokoch získať.

Výnimkou je Poľsko, ktoré zbrojiť nikdy neprestalo a teraz rozbehlo nákupy v takom veľkom štýle, že už nehrá oproti zvyšku Európy ani vlastnú ligu, ale rovno úplne iný šport. Okrem neho sa asi najviac posilňujú pobaltské štáty, ktoré s Ruskom priamo susedia. Tie napríklad doteraz nemali ani vlastné tanky.

Litva varuje pred vagnerovcami, nemeckí vojaci ju už chránia Video Nemecko v júni poslalo do Litvy štátu tisíc vojakov v rámci cvičenia Griffin Storm 23. / Zdroj: NATO

To sa však zmení. Litovský náčelník štábu, generálporučík Valdemaras Rupšys tento týždeň oznámil, že jeho krajina chce kúpiť 54 tankov. „Navrhujeme zmeniť jeden prápor mechanizovanej pechoty na tankový prápor,“ povedal Rupšys pre miestnu televíziu TV3. Tankový prápor sa stane základom novej divízie, ktorá bude mať vo výzbroji aj bojové vozidlá pechoty. V prípade tankov by malo ísť o nemecké Leopardy v najnovšej verzii 2A8, ktorá sa ešte len pripravuje. Bojové vozidlá budú takisto nemecké, osemkolesové stroje Boxer. Litva ich už má 89 a rokuje o nákupe ďalších 120. Z Francúzska vlani objednali 18 samohybných húfnic CAESAR, ktoré prídu do roku 2027.

Lotyšsko chce získať okolo 200 obrnených transportérov Patria 6×6. Prvé štyri už boli dodané, zvyšné prídu postupne do roku 2029. Väčšinu z nich vyrobia doma v licencii.

Malé, iba 1,3-miliónové Estónsko sa posilňuje najmä nákupmi z druhej ruky. Z Holandska kúpilo 44 bojových vozidiel CV90 s kanónom kalibru 35 mm a z Nórska ďalších 37 vozidiel rovnakého typu, ale bez výzbroje. Montuje na ne diaľkovo ovládané vežičky s guľometom a raketami Javelin. Estónsko už predtým kúpilo v Južnej Kórei 18 používaných samohybných húfnic K9, teraz k nim objednalo ďalších 18, ktoré majú dodať do konca roku 2026.

Pri mnohých zbrojných nákupoch postupujú pobaltské štáty spoločne. Aj Lotyšsko aj Estónsko tak koncom minulého roka objednali po šesť amerických raketometov HIMARS, ktorých dodávky sa začnú na budúci rok. Spoločne tento rok v máji objednali aj systémy protivzdušnej obrany IRIS-T, ktoré majú byť uvedené do služby v roku 2025. Litva sa k nim nepridala, pretože už vlastní dve batérie systému NASAMS.

Ako strieľa a ničí HIMARS. Rusi majú z americkej zbrane strach Video Zdroj: US Marine Corps

Taliansko chce tanky

Okrem Litvy je ďalšou krajinou, ktorá tento mesiac oznámila nákup tankov, Taliansko. V tamojšom parlamente to uviedla štátna tajomníčka ministerstva obrany Isabella Rautiová. „Vláda začlení do rozpočtu na roky 2023 až 2025 počiatočné fondy v hodnote 4 miliardy eur na nákup nových tankov a modernizáciu iného vybavenia,“ povedala na zasadnutí obranného výboru.

Program má bežať do roku 2037. Taliansko chce v rámci neho kúpiť 125 nových tankov. Malo by ísť o stroje typu Leopard 2A7 alebo Leopard 2A8. V súčasnosti má Taliansko vo výzbroji 200 tankov C1 Ariete vlastnej výroby. Z nich je však iba približne 50 v prevádzke. V rámci programu chce Taliansko modernizovať 125 kusov Ariete tak, aby ostali v službe do roku 2035.

Slovinský program

Slovinsko už predtým rozbehlo na roky 2023 až 2026 program na získanie nemeckého protivzdušného systému IRIS-T a osemkolesových obrnených vozidiel. Konkrétne sa rozhodlo pre 106 poľských KTO Rosomak, ktoré budú dodané v roku 2026. Tento týždeň Ľubľana svoj program nákupu novej vojenskej techniky rozšírila. Za 159 miliónov eur chce kúpiť druhé transportné lietadlo C-27J Spartan.

Američania dodali Ukrajincom bojové vozidlá Bradley Video Zdroj: US Army

Jedno už objednala v roku 2021 a jeho dodanie očakáva tento rok. Za ďalších 195 miliónov eur plánuje získať šesť nových helikoptér ako náhradu za osem starších strojov Bell 412. Oba projekty schválila slovinská vláda. „V rokoch 2023–27 sa plánuje nákup šiestich ľahkých viacúčelových helikoptér. Po roku 2018 sa plánuje nákup ďalších transportných vrtuľníkov strednej kategórie,“ uviedlo slovinské ministerstvo obrany.

Sused Slovinska, Chorvátsko, ide podobne ako Estónsko cestou nákupov z druhej ruky. Z Francúzska takto objednalo 12 použitých stíhačiek Rafale a z USA 67 bojových vozidiel Bradley. Ďalších 22 kusov Bradley poslúži ako zdroj náhradných dielov. Okrem toho plánuje Chorvátsko v budúcnosti kúpiť osem helikoptér UH-60M Black Hawk.

Rumunsko a Bulharsko

Najmodernejším strojom vo výzbroji rumunských pozemných síl sú švajčiarske osemkolesové bojové vozidlá pechoty Piranha V. Rumunsko ich vyrába v licencii a z pôvodnej objednávky 227 vozidiel zatiaľ prevzalo 94 kusov. Vo februári tohto roku Rumunsko navýšilo objednávku o ďalších 150 kusov za 614 miliónov eur. Dokopy ich tak bude mať 377.

Mambe ciele neujdú. Po Rumunsku chráni slovenské nebo Video Zdroj: NATO

Rumunsko posilňuje aj letectvo, hoci nákupmi z druhej ruky. Deje sa tak doslova v hodine dvanástej, lebo Rumunsko ešte minulý rok používalo staručké stíhačky MiG-21. Z Portugalska však získalo 17 stíhačiek F-16 vo verzii A/B Block 15 a vlani v novembri objednalo 32 ďalších lietadiel rovnakého typu z Nórska. Tie by mali prísť tento rok a Rumunsko tak bude mať dokopy tri letky F-16. Stíhačky tohto typu, ale tentoraz v najnovšej verzii F-16 C/D Block 70, objednal aj sused Rumunska, Bulharsko. Ide o rovnaké stroje, aké kúpilo aj Slovensko. Sofia ich získa 16 a nahradí nimi stíhačky MiG-29.

Severské štáty

Švédsko a Fínsko majú špecifické postavenie. Ako dlhoročné neutrálne štáty udržiavali silnú pozemnú armádu a nepotrebujú ju významne posilňovať. Obe krajiny však modernizujú svoje stíhacie letectvo. Fínsko objednalo 64 amerických stíhačiek F-35. Prvé z nich vstúpia do služby v roku 2026. Švédsko si zas stavia 60 vlastných stíhačiek Gripen v novej verzii JAS 39E.

Čítajte viac Poľsko buduje najsilnejšiu armádu v Európe. Má už viac tankov ako Nemecko či Francúzsko

Nórsko tento rok vo februári oznámilo nákup 54 nových tankov Leopard 2A8 s opciou na ďalších 18. Prvý obrnenec príde z Nemecka do roku 2026 a všetky majú byť v službe do roku 2031. Nórsko je tiež v procese preberania nových stíhačiek F-35. Má ich už 30 a ďalších 12 ešte príde.

Dánsko má tiež silno vyzbrojenú pozemnú armádu. Má relatívne nové tanky, bojové vozidlá i obrnené transportéry, takže nepotrebuje nič nové dokupovať. Takisto preberá nové stíhačky F-35, má ich objednaných 20.

Slovensko a Česko modernizujú

Základ výzbroje Slovenska i Česka tvorila desaťročia stará technika zo sovietskej éry. Praha i Bratislava patrili medzi prvých, ktorí túto techniku začali posielať na Ukrajinu. Výmenou za ňu získali zo Západu novšie stroje, napríklad nemecké tanky Leopard 2A4. Slovensko takto získa aj 160 obrnených vozidiel Oshkosh 4×4. Okrem toho Ozbrojené sily SR kúpia 152 pásových bojových vozidiel CV90 a 78 osemkolesových vozidiel Patria.

Česi musia chrániť aj slovenské nebo. Nakúpia stíhačky F-35 Video Zdroj: US Air Force

CV90 kúpi aj Česko v počte 246 kusov. Praha má záujem aj o novšie verzie tankov Leopard 2 a americké stíhačky F-35. O týchto nákupoch práve vedie rokovania. Naopak, v prípade 10 bojových helikoptér AH-1Z Viper a 10 transportných UH-1Y Venom sa už začali dodávky. Možnosť získať 12 vrtuľníkov Viper má aj Slovensko. To čaká aj na dodanie 14 stíhačiek F-16, ktoré boli objednané už dávnejšie.

Západ váha

Platí, že čím bližšie k Rusku, tým viac krajiny zbroja. Naopak, v západných štátoch Európy sa tempo prakticky nezmenilo. Vo Francúzsku či Španielsku prebieha postupná plánovaná obmena obrnených vozidiel za novšie typy domácej výroby. Portugalsko nemá žiadne nové nákupy. Británia rozbehla dlhodobý projekt modernizácie armády, v rámci ktorého získa tanky Challenger 3. Nejde však o nové stroje, ale pôvodné podvozky tankov Challenger 2 s novými vežami.

K týmto štátom možno zaradiť aj Maďarsko, ktoré síce čaká na dodanie nových tankov Leopard 2A7 a bojových vozidiel Lynx, no ide o dávnejšie plánovanú modernizáciu, ktorá s vojnou na Ukrajine nesúvisí.

Nemecké tanky na Slovensku chránia východné krídlo NATO Video Nemecko posilnilo ochranu východné krídla NATO, keď v júni na Slovensko vyslalo tanky Leopard 2. / Zdroj: Bundeswehr

Nemecko sa po počiatočnom váhaní stalo jedným z najväčších poskytovateľov vojenskej pomoci Ukrajine. Čo sa týka vlastnej armády, Nemecko v poslednom období dokončilo obstarávanie 403 osemkolesových bojových vozidiel Boxer a rozbehlo program pásových bojových vozidiel Puma. Tých má zatiaľ 350 a po ruskej invázii na Ukrajinu objednalo ďalších 50. Okrem toho Nemecko kúpi aj 38 nových stíhačiek Eurofighter Typhoon a 35 amerických lietadiel F-35.

Na programe vozidiel Boxer sa podieľa aj Holandsko, ktoré ich zatiaľ kúpilo 203 a v roku 2027 plánuje ďalšie. Okrem toho má Holandsko objednaných ďalších 18 stíhačiek F-35, pričom 26 strojov tohto typu už zaradilo do služby.

Svoju armádu prezbrojuje aj Belgicko, ktoré okrem 34 stíhačiek F-35 pre svoje letectvo objednalo aj stovky vozidiel pre svoje pozemné sily. Tie čakajú na dodanie 322 amerických vozidiel Oshkosh 4×4 a 382 francúzskych šesťkolesových transportérov Griffon. Z Francúzska príde do roku 2026 aj 60 bojových vozidiel Jaguar.