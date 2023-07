Namiesto sexu v trojke facky a kopance. V Česku sa za bitku odstupuje

Potýčka sa odohrala ešte v júni. Vtedy však Koláříkova asistentka nemala záujem situáciu komentovať. Vyjadrila sa až teraz pre server Seznam Zprávy.

Český politik tvrdil, že asistentka ohrozovala jeho i manželku nožom, pričom uviedol že práve ona bola tá, ktorá ho fyzicky napadla ako prvá. To však jeho milenka odmieta. „Nie je pravda, že som bola prvá, kto niekoho fyzicky napadol. Ďalej nie je pravda, že by som kohokoľvek napadla v spánku a nedošlo ani k žiadnemu ohrozeniu, nieto napadnutiu kohokoľvek nožom,“ uviedla.

K incidentu došlo prvého júna v pražskom hoteli po vyhlásení výsledkov ankety Hasič roka. Politik šiel do hotela so svojou manželkou, pozval však aj svoju asistentku, s ktorou v tom čase udržiaval intímny pomer.

Asistentka tvrdí, že zatiaľ čo manželka politika odišla spať, pokúsili sa spolu o intímny kontakt. Manželka sa ale vrátila, pričom ich nachytala. Situácia vyústila do hádky, pri ktorej mal Kolářík ženám ponúknuť sex v trojici. Asistentka ďalej tvrdí, že zatiaľ hádka vygradovala aj medzi ňou a politikovou manželkou, pričom od nej dostala pár faciek.

Po hádke asistentka izbu opustila. Keď sa však vrátila, bol s ňou aj jej manžel, ktorého zavolala sama funkcionárova manželka. Práve vtedy malo podľa Koláříka prísť k ohrozeniu jeho manželky nožom. Asistentka však tvrdí, že v tom čase spal a nebolo ho možné zobudiť.

Údery do tváre, kopance na zemi

Asistentka chcela podľa svojich slov exposlancovu manželku napadnúť po tom, čo zistila, že to bola práve ona, kto zavolal do hotela jej manžela. „Naraz sa mi podarilo manželovi vyšmyknúť a dala som jej pár rán, kým ma manžel stihol odtrhnúť a ona sa ukryla v kúpeľni,“ popísala situáciu.

Tvrdenie politika, že ohrozovala jeho ženu nožom komentovala s tým, že ho použila iba na otvorenie zámky do kúpeľne. Mala nasledovať ďalšia hádka, pričom ju mal politik začať škrtiť. Po tom, ako asistentka udrela politika do tváre, jej mal dať facku, po ktorej spadla na zem.

Vždy som bol nekonfliktný typ a nezhody sa snažím riešiť s chladnou hlavou a dohodou. Gentlemanstvo sa nesmie z politiky vytratiť, rovnako ako zo života. Heslá s ktorými Kolářík kandidoval

Po hádke mal Kolářík podľa svojej asistentky opäť zaspať. Kým však stihla odísť, znova sa prebral. „Začal ma zozadu ťahať za vlasy a vo chvíli, keď som sa otočila, ma dvakrát udrel päsťou do tváre a ja som spadla na zem. Na zemi do mňa niekoľkokrát kopol so slovami, že so mnou skončil. Potom som z izby utiekla,“ popísala žena zážitok.

Koláříkova asistentka svoje správanie ľutuje, pričom sa politikovej manželke ospravedlnila. Tá na manželovu asistentku trestné oznámenie nepodala, lebo ide o matku malého dieťaťa.

Bila ju, čím bolo poruke. Potom chytila nôž

Lukáš Kolářík na zasadnutí Pirátov uviedol, že asistentka bila jeho manželku päsťami aj vecami, ktoré mala poruke. Politikova manželka mala byť po bitke týždeň práceneschopná.

Situáciu v kúpeľni politik popísal tak, že po tom, ako jeho asistentka použila nôž na otvorenie dverí do kúpeľne, zaútočila ním na jeho manželku. „Volala o pomoc,“ uviedol Kolářík.

Kým dovtedy poslanec bránil svoju ženu, ako sám tvrdí, použitím „mäkkých techník“, už musel „zasiahnuť razantnejšie“.

„Moja rezignácia čiastočne súvisí s incidentom, pri ktorom prišlo k fyzickému napadnutiu mojej ženy a pri ktorého riešení som osobne zlyhal. Incident sa nestal na oficiálnej akcii ministerstva vnútra a nie sú podané žiadne trestné oznámenia. Viac to vzhľadom na ochranu súkromia svojich blízkych nebudem komentovať,“ vyjadril sa bývalý český politik.

Kým odstúpil, nechal sa ešte zvoliť do straníckych orgánov

„…incident, tak ako ho (Kolářík) popisuje, je zo začiatku júna a z funkcie námestníka odstúpil až o mesiac neskôr. Medzitým sa nechal ešte zvoliť do straníckych orgánov v Juhočeskom kraji, čo mi nepríde úplne kóšer,“ podotkol politikov stranícky kolega Martin Štěrba s tým, že Kolářík prišiel s vysvetlením pre kolegov až po tlaku mnohých členov, ktorí sa sťažovali, že kauza vládnu stranu poškodzuje.