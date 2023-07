USA chcú Austrálčanom pomôcť vybudovať raketový priemysel

Spojené štáty pomôžu Austrálii vybudovať raketový priemysel. Podľa agentúry AFP to v sobotu po rokovaní v Brisbane uviedli ministri obrany obidvoch krajín. Agentúra Bloomberg napísala, že ide o ďalší krok v prehlbovaní americko-austrálskej bezpečnostnej spolupráce v snahe čeliť čoraz sebavedomejšej Číne.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken (vpravo) a americký minister obrany Lloyd Austin prichádzajú do Queensland Government House v Brisbane, Austrália, v sobotu 29. júla 2023.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken (vpravo) a americký minister obrany Lloyd Austin prichádzajú do Queensland Government House v Brisbane, Austrália, v sobotu 29. júla 2023.

Americký minister obrany Lloyd Austin je spolu so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom na návšteve Austrálie v rámci každoročných ministerských rokovaní s ich austrálskymi náprotivkami Penny Wongovou a Richardom Marlesom.

„Dúfame, že výroba rakiet sa v Austrálii začne počas nasledujúcich dvoch rokov v rámci kolektívnej priemyselnej základne medzi našimi dvoma krajinami,“ citovala Marlesa agentúra AFP. Podľa Marlesa nebol vzťah medzi oboma krajinami nikdy lepší, ako je dnes. Ministerka Wongová Spojené štáty označila za „najbližšieho strategického partnera“.

To je mohutná sila. Vojaci USA sa naloďujú v Poľsku Video

Prehĺbenie spolupráce zahŕňa častejšie nasadenie amerických ponoriek v Austrálii, pravidelné striedanie plavidiel americkej armády a spoluprácu pri výrobe riadených striel, oznámili v Brisbane ministri obrany oboch krajín. V rámci projektu sa budú v Austrálii vyrábať salvové raketomety. Austin podľa agentúry Reuters spresnil, že by to mohlo byť do roku 2025.

Spojené štáty podľa agentúry AFP plánujú s Austráliou spolupracovať na rozvoji jej začínajúceho domáceho raketového priemyslu s cieľom zabezpečiť v budúcnosti spoľahlivý dodávateľský reťazec pre vlastné ozbrojené sily. Vojna na Ukrajine zaťažila vojenské dodávateľské reťazce v USA a postupne znížila zásoby rakiet a ďalšie munície.

Od roku 2021 sa tiež výrazne prehĺbila spolupráca medzi USA a Austráliou v snahe čeliť rastúcemu sebavedomiu Číny. Hoci je Čína pre Austráliu najväčším obchodným partnerom, Washington a Canberru spájajú dlhoročné spojenectvo. Obe krajiny sú tiež spolu s Kanadou, Novým Zélandom a Spojeným kráľovstvom členmi aliancie pre zdieľanie spravodajských informácií Five Eyes.

Austrália, USA a Británia v roku 2021 uzavreli nový bezpečnostný pakt známy ako AUKUS, na základe ktorého Londýn a Washington Canbere do roku 2030 pomôžu vybudovať a udržiavať flotilu ponoriek s jadrovým pohonom. Súčasťou dohody je tiež spolupráca v bádaní v strategicky významných oblastiach, vrátane kyberbezpečnosti a umelej inteligencie.