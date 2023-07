Putin bude do roka odstavený od moci, tvrdí bývalý britský špión

Steele, ktorý v roku 2016 dodal americkej Demokratickej strane informácie o údajných väzbách kampane vtedajšieho republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na Rusko, to uviedol v rozhovore s britskou televíznou stanicou Sky News.

Západ by sa podľa Steelea, ktorý v rokoch 2006 až 2009 viedol odbor MI6 zameraný na Rusko, mal „pripraviť na koniec Putinovej éry“. Ten by podľa neho mohol nastať okrem iného v dôsledku atentátu, vzbury či náhleho úmrtia.

Trhliny v Putinovom autokratickom systéme odhalila krátka júnová vzbura žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. O zdravotnom stave ruského prezidenta sa medzitým šíria rôzne špekulácie, vrátane tvrdenia, že má rakovinu.

Steele poznamenal, že presná povaha Putinových zdravotných problémov nie je zrejmá, ale „veľmi dôveryhodné zdroje nám hovoria, že je už nejaký čas chorý“. To podľa bývalého agenta zvyšuje pravdepodobnosť Putinovho náhleho úmrtia.

Podľa Steelea by na Putina tiež mohol byť spáchaný atentát vnútornými zložkami v Rusku alebo zvonku. Taký scenár označuje za najhorší pre Západ, pretože by sa následky takéhoto vývoja veľmi ťažké predvídali a pravdepodobne by pred stanovením Putinovho nástupcu došlo ku krviprelievaniu medzi rôznymi mocenskými štruktúrami v Rusku.

V prípade atentátu by šancu na získanie prezidentskej funkcie podľa Steelea mal šéf ruskej tajnej služby FSB Alexander Bortnikov.

Najpravdepodobnejší scenár

Putin sa vlani vo februári pri začatí invázie na Ukrajinu domnieval, že Rusko rýchlo zvíťazí, ale zmýlil sa. Jeho ambície dobyť celú Ukrajinu sa nenaplnili a boje pokračujú, napriek mnohým mŕtvym a demoralizovaným vojakom.

Steele tvrdí, že pomalý postup ukrajinskej protiofenzívy možno poskytol Putinovi určitý „priestor na oddych“, ale že nepokoj ohľadne vojny a silnejúce dopady západných sankcií na ruskú ekonomiku a oligarchu by mohol byť kľúčový.

Ako najpravdepodobnejší scenár Steele označuje násilné zvrhnutie Putina, prípadne jeho zabitie, nasledované nástupom mocného predstaviteľa bezpečnostného aparátu alebo oligarchu – „však takého, ktorý sa od vojny dištancuje a bude pripravený rokovať o jej skutočnom ukončení so Západom.“

Za ďalších možných Putinových nástupcov Steele označil gubernátora Tulskej oblasti Alexeja Ďumina, oligarchu Igora Sečina, ktorý býva označovaný za šedú eminenciu Kremľa a má prezývku Darth Vader podľa negatívnej postavy z Hviezdnych vojen, a bývalého ruského predsedu vlády Viktora Zubkova.

Potenciálna úniková cesta

Hoci by takýto scenár podľa Steelea mohol urýchliť vojnu na Ukrajine, mohlo by sa aj stať, že sa k moci v Rusku dostanú nacionalisti z bezpečnostných zložiek, ktorí stratili dôveru v Putina, ale ktorí budú chcieť vo vojne pokračovať.

Sedemdesiatročný Putin by sa tiež mohol rozhodnúť, že po mnohých rokoch vo funkcii skončí pred prezidentskými voľbami plánovanými na marec budúceho roka. Steele tvrdí, že voľby Putinovi otvárajú „potenciálnu únikovú cestu“ a že by ako nástupca mohol podporiť syna tajomníka bezpečnostnej rady Dmitrija Patruševa, alebo Ďumina.

To by podľa bývalého britského agenta situáciu na Ukrajine zrejme nezmenilo, „ale Západ by aspoň čelil ruskému vodcovi, ktorý sa nepreukázal ako nedôveryhodný, ako klamár a ktorý nie je obvinený z vojnových zločinov“. V rámci dohody o odstúpení by Putin mohol požiadať o imunitu pre seba a svoju rodinu, uviedol Steele.

Za nepravdepodobný, ale predstaviteľný scenár, Steele považuje sprisahanie ruských armádnych veliteľov, ktorí sú „rozčarovaní zo strát a neúspechov na Ukrajine“. To by podľa Steelea mohlo viesť k prechodnému režimu na čele s generálom Sergejom Surovikinom.

Za ďalší veľmi nepravdepodobný vývoj Steele považuje možné zvrhnutie Putina Prigožinom alebo demokratické povstanie stúpencov väzneného opozičníka Alexeja Navalného. Demokratická revolúcia by podľa Steelea bola „veľmi nepredvídateľná a mohla by krátkodobo viesť ku krviprelievaniu“, hoci by pre Ukrajinu a Západ bolo jednoznačne priaznivejšie, ak by sa k moci v Rusku dostali stúpenci demokracie.