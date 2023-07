Džidda bude hostiť 30 krajín sveta na rokovaniach o Ukrajine. Rusko nie je medzi pozvanými

S odvolaním sa na diplomatov o tom informuje americký denník The Wall Street Journal. Spojené štáty a Európa sa podľa neho snažia získať širokú medzinárodnú podporu pre mier, ktorého podmienky si stanovuje Ukrajina. Rusko nie je pozvané.

Náš juh! Zelenskyj zverejnil video dobytia obce Staromajorske

Video

Rokovania, ktorých sa zúčastnia aj zástupcovia Indie či Brazílie, sa majú uskutočniť 5. a 6. augusta. Budú sa konať v čase, keď medzi Západom a Ruskom narastá rivalita o podporu zo strany najdôležitejších rozvojových krajín. Mnohí z nich ešte stále zaujímajú neutrálny postoj k ruskej agresii na Ukrajine.

Čítajte viac Moskva dostala asi 30 ponúk na urovnanie konfliktu na Ukrajine. Za všetky je vďačná

Predstavitelia Ukrajiny a západných krajín dúfajú, že snahy získať na svoju stranu rozvojové štáty by mohli vyvrcholiť mierovým summitom, ktorý by sa konal ešte tento rok a na ktorom by sa svetoví lídri prihlásili k spoločným zásadám na vyriešenie konfliktu na Ukrajine.

Podľa nich by takéto princípy mohli byť základom pre možné budúce rokovania o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by boli v prospech Kyjeva.

Čítajte viac Ukrajina odmietla Orbánovu výzvu na prímerie a mierové rokovania s Ruskom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj niekoľkokrát povedal, že jeho krajina nebude rokovať s Ruskom o mieri, kým sa ruské vojská nestiahnu z okupovaných ukrajinských území. Moskva zase trvá na svojich požiadavkách a nemieni sa vzdať ani tých častí Ukrajiny, ktoré síce vlani anektovala, ale potom nad nimi kontrolu stratila.