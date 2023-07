Z Matky vlasti bude Matka Ukrajiny. Kyjev premenuje monumentálny sovietsky pomník

Už skôr sa ukrajinské úrady rozhodli zmeniť symboly na štíte, ktorý postava drží v ruke. Namiesto znaku Sovietskeho zväzu, teda kosáka a kladiva, to má byť trojzubec, znak Ukrajiny. To sa má stať do 24. augusta, keď Ukrajina oslavuje Deň nezávislosti. Zmenu názvu ešte musí potvrdiť ministerstvo kultúry.

Savčuk pomník považuje za jedinečnú kultúrnu a technickú pamiatku, ktorá vznikla vďaka práci ukrajinských robotníkov, vedcov a inžinierov.

Náš juh! Zelenskyj zverejnil video dobytia obce Staromajorske Video Volodymyr Zelenskyj zverejnil na sociálnych sieťach video, na ktorom ukrajinskí vojaci uprostred ruín hlásia, že splnili úlohu a oslobodili dedinu Staromajorske. Zelenskyj túto správu komentoval zvolaním: „Náš juh! Naši chlapci! Sláva Ukrajine!“ Zdroj: Twitter Volodymyra Zelenského / Zdroj: Twitter Volodymyra Zelenského

Matka vlasť je so svojimi 102 metrami vrátane podstavca podľa BBC najvyšším pomníkom zobrazujúcim ľudskú postavu v Európe a piatou najvyššou sochou na svete. Odhalená bola 9. mája 1981, teda v deň, keď si Sovietsky zväz a ďalšie krajiny niekdajšieho východného bloku pripomínali výročie víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Stojí na pravom brehu Dnepra.

BBC upozornila, že ukrajinský parlament v apríli prijal zákon, ktorý zakazuje používanie symbolov a názvov spájaných s ruským imperializmom. Týka sa to obdobia od cárskej ríše až po súčasnú Ruskú federáciu.