Morawiecki: K poľským hraniciam tiahne asi stovka vagnerovcov

Stovka vojakov z ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny sa priblížila k bieloruskému mestu Hrodna pri poľských hraniciach. Podľa agentúry Reuters to uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki. Začiatkom mesiaca začala Varšava presúvať viac ako 1 000 vojakov na východ krajiny pre rastúce obavy, že by prítomnosť vagnerovcov v Bielorusku mohla viesť k zvýšeniu napätia na jeho hraniciach.

„Situácia je stále nebezpečnejšia. S najväčšou pravdepodobnosťou budú (vagnerovci) prezlečení za bieloruskú pohraničnú stráž a budú pomáhať nelegálnym migrantom dostať sa na poľské územie (a) destabilizovať Poľsko,“ povedal Morawiecki na tlačovej konferencii v Gliwiciach na juhozápade Poľska.

„S najväčšou pravdepodobnosťou sa budú snažiť dostať sa do Poľska a predstierať, že sú nelegálni migranti, a to predstavuje ďalšie hrozby,“ dodal Morawiecki.

Poľsko podľa Morawieckého v posledných dvoch rokoch zažíva permanentný hybridný útok na svojej východnej hranici s Bieloruskom. Dodal, že len v tomto roku registroval približne 16 000 nelegálnych pokusov o prekročenie hranice migrantmi, ktorých do Poľska „dotlačili“ ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský vodca Alexander Lukašenko.

Morawiecki zdroj svojich informácií o pohybe príslušníkov Vagnerovej skupiny neuviedol. Zakladateľ bieloruského opozičného projektu Hajun Anton Motolko agentúre Reuters povedal, že jeho skupina nezaznamenala žiadne dôkazy o tom, že by sa vagnerovci približovali k mestu Hrodna. Hajun monitoruje vojenské aktivity v Bielorusku.

Mesto má potenciálne významnú pozíciu vzhľadom na to, že sa nachádza v blízkosti suvalského priesmyku, strategického pásu krajiny pozdĺž poľsko-litovskej hranice, ktorý oddeľuje Bielorusko, spojenca Ruska, od ruskej enklávy Kaliningradu.

Začiatkom júla bol šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin na videu zachytený, ako víta svojich bojovníkov v Bielorusku a hovorí im, že sa zatiaľ nebudú ďalej zúčastňovať na vojne na Ukrajine. Namiesto toho im nariadil, aby zhromaždili sily pre Afriku – kde sú zapojení do mnohých konfliktov – a zároveň cvičili bieloruskú armádu. Nasledujúceho dňa prišlo niekoľko vagnerovcov do výcvikového priestoru v západnom Bielorusku pri meste Brest, ktoré leží na hranici s Poľskom.

Podľa Putina bol presun vagnerovcov do Bieloruska súčasťou dohody, ktorá ukončila júnový pokus skupiny o vzburu, keď jej príslušníci pochodovali na Moskvu a hrozili, že Rusko uvrhnú do občianskej vojny.

V roku 2021 Poľsko zažilo zvýšený migračný tlak na hraniciach s Bieloruskom, keď sa do krajiny snažili dostať tisíce migrantov. Varšava z tejto krízy obvinila bieloruskú vládu a uviedla, že do krajiny prúdia migranti z Blízkeho východu a z Afriky pod falošným prísľubom ľahkého prístupu do Európskej únie. Podľa poľských predstaviteľov bol hybridný útok z Bieloruska pripravovaný spoločne s ruskými tajnými službami.