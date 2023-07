Vojenský analytik: Ukrajinci postupujú, ale hovoria nám aj to, že Rusi nie sú hlúpi

Nedávno ste sa vrátili z Ukrajiny, boli ste aj na bojisku. Čo bolo cieľom vašej cesty?

Už niekoľko mesiacov robíme tieto takpovediac výskumné výjazdy. Na začiatku vojny sme vytvorili neformálnu skupinu expertov, aby sme si odovzdávali informácie a analyzovali situáciu. Na nedávnej ceste sme sa stretli s ukrajinskými veliteľmi, dôstojníkmi, vojakmi, ale aj s ľuďmi z mimovládnych organizácií. Chceli sme vedieť, ako vyzerá bojisko, čo sa na ňom deje. Aj v tom zmysle, aká je morálka jednotiek a podobne. Usilovali sme sa lepšie pochopiť i faktory, ktoré sa niekedy ťažko definujú, ale majú vplyv na to, ako fungujú ozbrojené sily.

Kde ste boli?

Zamerali sme sa na to, aby sme zistili viac o ukrajinskej protiofenzíve na juhu. Boli sme v Záporožskej oblasti, ale pozreli sme sa aj k Bachmutu. Vo všeobecnosti môžem povedať, že bojová morálka je na ukrajinskej strane pomerne vysoká. Ľudia, s ktorými sme boli v kontakte, vykazovali mimoriadne profesionálne správanie. Dá sa to povedať aj na základe toho, ako vykonávali rutinné vojenské povinnosti. No videli sme i problémy.

V čom spočívali?

V prvom rade Ukrajincom chýba výcvik na to, aby integrovali rôzne vojenské spôsobilosti a zbraňové platformy a systémy. Zvyčajne sa to označuje ako kombinované manévre rôznych súčastí ozbrojených síl na vyššom stupni. Nehovorím o niekoľkých desiatkach až stovke vojakov, ktorí majú na starosti dva či tri tanky a rovnaký počet bojových vozidiel pechoty. Mám na mysli fungovanie oveľa väčších formácií. Ale to, že sa to nedarí Ukrajincom, nie je len ich problém. Ani väčšina európskych krajín nemá skúsenosti z vedenia takýchto veľkých vojenských operácií v intenzívnom boji, akého sme svedkami na Ukrajine.

Chcel som sa vás na to spýtať. Dostávajú Ukrajinci od západných spojencov správny výcvik? Ukrajinskí vojaci musia útočiť proti obrane, ktorú tvoria husto zamínované polia a najrôznejšie typy opevnení. Nijaká západná armáda desaťročia nečelila niečomu podobnému.

Máte absolútnu pravdu. Keby aj Ukrajinci veľmi efektívne zvládali kombinované manévre ozbrojených síl, ani to by negarantovalo, že prelomia ruskú obranu. Iba americké ozbrojené sily sú schopné zvládať takéto operácie. Ale aj USA majú problémy. Keď sa rozprávate s ľuďmi, ktorí nacvičujú scenáre prelomenia silno opevnených nepriateľských línií, povedia vám, že často sa im to nepodarí. Otázkou potom je, ako zmeniť prístup, ako sa dostať cez jednotlivé línie obrany, ako ich obísť, nájsť slabé miesta a sformovať kombinované manévre jednotiek. A toto všetko by sa malo udiať relatívne rýchlo, lebo na tom je založený úspech. Aby boli Rusi takí prekvapení, že nebudú mať čas nasadiť rezervy. Je to mimoriadna vojenská výzva. Všetky európske armády by s ňou mali problém.

Pomohli by Ukrajincom stíhačky F-16?

Aj s lepšími leteckými silami by mali čo robiť. Pri tomto scenári nie sú stíhačky F-16 zázračným liekom. Netreba zabúdať na to, že Rusi sú skutočne dobrí v integrovanej protivzdušnej obrane a majú bojové stroje štvrtej generácie. Nevieme, koľko F-16 by Ukrajina dostala a s akými radarmi a raketami. Ľudia na bojisku nám povedali, čo momentálne potrebujú. Sú to odmínovacie systémy, ktoré môžu používať jednotliví vojaci pri útokoch na ruské opevnenia. Nehovorili príliš o F-16, presne navádzanej munícii či raketách ATACMS. Samozrejme, vojne stále dominuje delostrelectvo. Je hrozné, keď vidíte, čím ukrajinskí vojaci prechádzajú. A to, že pod neustálym ostreľovaním držia frontové línie a postupujú, svedčí o ich odhodlaní. Vždy to na mňa mimoriadne zapôsobí.

Po ceste ste však na sociálnej sieti Twitter napísali i to, že bojujúci Ukrajinci si uvedomujú vnútorné problémy, ktoré majú vplyv na pomalší postup, ako sú zlá taktika, nedostatočná koordináciou medzi jednotkami, byrokratické postupy či sovietsky štýl myslenia. Čo sa dá zlepšiť?

Ukrajinské ozbrojené sily sa postupne zlepšujú. Minulé leto však vzhľadom na veľké straty do armády nastúpilo veľa dôstojníkov rezervistov, ktorí prešli vojenskou službou ešte v sovietskom štýle v 80. a 90. rokoch. Uvedomme si však, že Ukrajina sa usiluje zmeniť štruktúru a doktrínu svojej armády v stave vojny. V ťažkých časoch sa ozbrojené sily spoliehajú na to, čo majú viac zažité. Preto aj protiofenzíva nabrala sovietsky štýl, keď sa Ukrajinci usilujú mohutným ostreľovaním oslabiť ruskú obranu. V delostrelectve im to ide, ale Rusi majú výhodu raketových systémov. No v posledných dňoch sa zdá, že veci sa menia. Ukrajinci nasadzujú do boja väčšie formácie, minimálne v Záporožskej oblasti.

Čo sa teda deje?

Postupne Ukrajina vysiela desiaty armádny zbor, možno časť deviateho zboru, keď sa usiluje preraziť ruskú obranu. Podľa správ, ktoré máme, Ukrajinci na časti frontu zaznamenali úspechy, ale inde majú problémy. Na hodnotenie je ešte príliš skoro, ale po prvý raz za niekoľko posledných týždňov vidíme nasadenie väčších formácií pechoty a bojových vozidiel v koordinácii s tankami. Je to naozaj iné ako to, čoho sme boli svedkami doteraz. Možno zhodnotíme, že toto bol ten dôležitý moment, keď sa niekedy v budúcnosti budeme vracať k priebehu tejto protiofenzívy. Nedá sa vylúčiť, že najbližšie týždne budú mať na ňu zásadný vplyv, čo však naozaj budeme vedieť až neskôr. V každom prípade, ako som povedal, Ukrajinci nasadzujú veľa nových jednotiek, aby dosiahli nejaký rozhodujúci prelom. Neočakávajme však, že ofenzíva sa v najbližšom čase skončí. Bude pokračovať do jesenných mesiacov.

Potrebujú Ukrajinci prelomiť aspoň časť ruskej obrany pred zimou?

Bolo by to ideálne. Čím rýchlejšie by sa Ukrajincom podaril prelom v ruskej obrane a dokázali by postupovať ďalej, tým lepšie. Potom by sa mohli pustiť do manévrovacieho spôsobu boja a naň by mali byť pripravení lepšie ako Rusi. Nechcem však robiť nejaké predpovede. Ukrajinci majú dostatok munície, aby v tom, čo robia, pokračovali aj na jeseň. Cieľom však je oslobodiť čo najviac okupovaného územia a zatlačiť Rusov tak, aby ich ľudské a materiálne straty boli vyššie. Niektoré správy naznačujú, že na časti frontu sa to už deje, čo je dosť neobvyklé. Väčšinou platí, že vyššie straty má útočiaca strana ako obrancovia.

Je teda podľa vás pravdepodobné, že sa Ukrajincom podarí Rusov výrazne zatlačiť, dokonca že by mohli odrezať od ostatných nepriateľských jednotiek Krym?

Je veľmi zložité povedať, čo sa bude diať. Pre Ukrajincov to však bude veľmi náročná úloha. Je možné, že sa im podarí dosiahnuť stanovené ciele, ale ofenzíva už beží niekoľko týždňov a ich postup je pomalý. Bude to ešte veľmi tvrdý boj.

Hovoríme veľa o ruskej obrane. Ako ju hodnotia Ukrajinci, s ktorými ste sa rozprávali na fronte?

Opakovane sme od nich počuli, že Rusi nie sú hlúpi. Že sú to celkom dobrí vojaci, vybudovali funkčnú obranu a disponujú kvalitným situačným prehľadom o bojisku. Rusi nemajú toľko delostreleckej munície, koľko by chceli, ale majú jej dosť na to, aby Ukrajincov minimálne spomalili. Vo všeobecnosti to vnímame tak, že ruská bojová morálka je nízka, ale o tom sa hovorí od začiatku invázie, a, samozrejme, je to neporovnateľné s Ukrajincami. Počuli sme o prípadoch, že medzi ruskými jednotkami viedol nedostatok potravín k podvýžive a šíria sa tiež choroby, dokonca cholera. Ale faktom je, že ruská obrana sa zatiaľ drží a nerozsypala sa. Nedá sa vylúčiť, že k tomu dôjde, ale asi to nie je až také pravdepodobné. Podľa mňa Rusi nemajú k dispozícii veľa rezerv, ale ani žiadne ešte nemuseli nasadiť, aby zastavili ukrajinský prelom.

Je v tejto chvíli Rusko iba schopné brániť okupované územia alebo má zdroje na prípravu vlastnej väčšej ofenzívy?

Bude to závisieť od toho, čo Ukrajinci dosiahnu a ako potom budú vyzerať ruské sily. Každá vojna sa odvíja od politických rozhodnutí, ale z vojenského hľadiska si nemyslím, že sa skončí tento rok. Rusi sa preto pokúsia o ofenzívu. Ich potenciál je však momentálne obmedzený na lokálne útoky, veď na ukrajinskej línii sú určite tiež slabé miesta. Vo vojne sa môže stať všeličo, udejú sa veci, o ktorých teraz ani netušíme, takže nechcem vyzerať, že niečo predpovedám. Povedal by som však, že Rusi budú musieť odsunúť nejaké väčšie útočné snahy na zimu.