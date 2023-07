Medvedev opäť hrozí: Ak uspeje ukrajinská protiofenzíva, musíme použiť atómovku

Medvedev, ktorý je teraz zástupcom predsedu bezpečnostnej rady, teda orgánu, ktorému predsedá prezident Vladimir Putin, na sociálnych sieťach uviedol, že Rusko by v prípade ukrajinského úspechu bolo nútené siahnuť po svojej jadrovej doktríne.

„Predstavte si, že by ofenzíva, ktorú podporuje NATO, bola úspešná a odtrhli by časť našej krajiny, potom by sme boli nútení použiť jadrovú zbraň podľa pravidiel dekrétu ruského prezidenta,“ uviedol Medvedev. „Iná možnosť by jednoducho nebola. Takže naši nepriatelia by sa mali modliť za (úspech) našich bojovníkov. Dbajú na to, aby sa nerozhorel globálny jadrový požiar,“ dodal.

Medvedev, ktorý sa pasoval do úlohy jedného z „jastrabích“ hlasov Moskvy, zrejme narážal na časť ruskej jadrovej doktríny, ktorá stanovuje, že jadrové zbrane môžu byť použité v reakcii na agresiu proti Rusku vedenú konvenčnými zbraňami, ktorá ohrozuje existenciu ruského štátu.

Kyjev, ktorý začiatkom júna začal protiofenzívu s cieľom získať späť územie dobyté Moskvou, vyhlásil, že má v úmysle získať späť aj Krym, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014.

Putin v sobotu uviedol, že v posledných dňoch neboli zaznamenané žiadne závažné zmeny na bojisku a že Ukrajina od 4. júna prišla o množstvo vojenskej techniky. Kyjev tvrdí, že jeho sily dosahujú určitý pokrok v úsilí o znovudobytie územia, aj keď pomalším tempom, ako by bolo žiaduce.

Kritici Kremľa v minulosti obviňovali Medvedeva z extrémnych vyhlásení v snahe odradiť západné krajiny od ďalších dodávok zbraní Ukrajine.