Puč v Nigeri: Dav zaútočil na francúzsku ambasádu a mával ruskými vlajkami. ECOWAS dal junte ultimátum

Demonštranti pochodovali k vstupnej bráne ambasády a zapálili dvere, povedal AP svedok. Incident je tiež na videu, ktoré koluje na sociálnych sieťach.

Francúzsky prezident Macron útok ostro odsúdil a uviedol, že bude reagovať. „Každý, kto zaútočí na francúzskych občanov, armádu, diplomatov alebo francúzske základne, sa dočká okamžitej a nekompromisnej odvety Francúzska. Prezident republiky nebude tolerovať žiadny útok proti Francúzsku a jeho záujmom,“ oznámil Elysejský palác.

Ruská žoldnierska Vagnerova skupina už pôsobí v susednom Mali a Putin by rád ruský vplyv v Afrike rozšíril. Zatiaľ však nie je jasné, či sa nigérijská junta prikloní k Moskve, alebo sa bude držať západných partnerov, píše AP.

Vzbúrenci uviedli, že prezidenta Mohameda Bazouma, ktorý bol zvolený pred dvoma rokmi v prvom pokojnom a demokratickom odovzdaní moci v Nigeri od získania nezávislosti od Francúzska, zvrhli preto, že nebol schopný zabrániť rastúcemu džihádistickému násiliu. Niektorí analytici a obyvatelia však tvrdia, že je to len zámienka a v skutočnosti ide iba o mocenský súboj. Bezpečnostná situácia v Nigeri je síce nepriaznivá, ale nie je taká zlá ako v susednom štáte Burkina Faso alebo Mali, ktoré rovnako bojujú proti radikálom napojeným na teroristické skupiny Al-Káida a tzv. Islamský štát. Zároveň bol Niger doteraz považovaný za posledného spoľahlivého partnera Západu v boji proti džihádistom v oblasti Sahelu, píše AP s tým, že Západ v oblasti s Ruskom súperí o vplyv v boji proti extrémistom.

Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) v reakcii na puč prerušilo vzťahy s Nigerom a schválilo použitie sily, ak nebude zvrhnutý prezident Mohamed Bazoum do týždňa vrátený do funkcie, píše agentúra AP. Agentúra AFP rozhodnutie označuje za týždňové ultimátum pre vojenskú juntu. Zoskupenie o tom rozhodlo na mimoriadne zvolanom summite v nigérijskej A­buji.

ECOWAS vyzýva Niger na okamžité obnovenie ústavného poriadku a prerušuje všetky obchodné transakcie medzi členskými štátmi a Nigerom. Na vodcu vojenského prevratu uvalilo sankcie a cestovné obmedzenia.

Francúzsko má v Nigeri 1 500 vojakov, ktorí vedú spoločné operácie s Nigerčanmi. Spojené štáty a ďalšie európske krajiny tiež pomáhajú s výcvikom tamojších síl. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v sobotu oznámil, že Európska únia v dôsledku prevratu pozastavila finančnú podporu a bezpečnostnú spoluprácu s Nigerom. Rozvojovú a ďalšiu finančnú pomoc Nigeru v sobotu pozastavil tiež Paríž. Medzitým aj Africká únia (AU) vyzvala na to, aby bol v Nigeri do 15 dní obnovený ústavný poriadok a aby sa vojaci okamžite vrátili do kasární.

V Nigeri po vojenskom puči v piatok prevzal moc výbor vedený generálom Abdourahamanom Tianim, ktorý zvrhol demokraticky zvoleného prezidenta Bazouma, ktorý Nigeru vládol od apríla 2021. Históriu krajiny sprevádzajú od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960 štátne prevraty a početné pokusy o puč.