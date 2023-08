Pijú od rána, taxikárovi odťali prst, obťažujú ženy a podpálili kostol. Ruskí vojaci terorizujú vlastných

Ako informuje portál iDnes.cz v roku 2021 sa na cvičisku Mulino uskutočnil otvárací ceremoniál masívneho vojenského cvičenia Západ. Po vypuknutí vojny na Ukrajine tu Rusi v lete začali aktívne cvičiť nové pozemné formácie. Pomedovali ich tretí armádny zbor a boli určené na nahradenie vyčerpaných jednotiek na fronte.

Bez delostrelectva sa vojna nedá vyhrať. Poučilo sa aj NATO Video Ruská vojna proti Ukrajine ukázala, akú dôležitú úlohu hrá aj v moderných konfliktoch delostrelectvo. Mnohonárodná bojová skupina NATO v Litve nedávno uskutočnila nácviky ostrej streľby, aby otestovala svoju pripravenosť využívať delostrelecký systém Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) nemeckej armády. PzH 2000 je 155 mm samohybné delostrelecké delo schopné vystreliť niekoľko rán za minútu. / Zdroj: NATO

Obyvateľom trinásťtisícového Mulina, kde je základňa umiestnená, ale prítomnosť nových brancov nebola po chuti. „Sú hrdí na fakt, že idú na Ukrajinu. Hovoria, že nás idú brániť, ale súdiac z toho, čo sme videli, nebudeme spať príliš pokojne,“ citoval denník The Wall Street Journal jednu z miestnych, ktorá sa na sociálnej platforme VKontakte sťažovala na rokovania údajne opitých a ženy obťažujúcich vojakov.

Obyvateľom 13-tisícového Mulina, kde sa nachádza ruská vojenská základňa, bola prítomnosť nových vojakov okamžite ‚proti srsti‘. „Sú hrdí na fakt, že idú na Ukrajinu. Hovoria, že nás idú brániť, ale súdiac z toho, čo sme videli, nebudeme spať príliš pokojne,“ citoval denník The Wall Street Journal miestnu ženu na sociálnej platforme VKontakte. Sťažovala sa na permanentne opitých vojakov, ktorí ich obťažujú.

Čítajte aj Ak na vojne nepiješ, môžeš sa zblázniť, vravia ruskí vojaci

„Celá obec trpí kvôli týmto dobrovoľníkom. Chodia v skupinách a obťažujú. Jedno by bolo, keby trénovali a zostávali na základni, ale sú opití už o 11. poludní,“ napísala používateľka Xénia Glotovová.

Po roku sa situácia vôbec nezlepšila, tvrdia vyjadrenia obyvateľov, ktoré zverejnil portál The Insider. Vojenské vedenie vraj po sťažnostiach miestnych zaviedlo patroly určené na kontrolovanie poriadku, avšak k ničomu nepomohli.

Bývalá miestna predavačka Aljony hovorí, že ženy po zotmení nikdy nechodia samé. Často v obchode, kde pracovala, si kupovali lacný alkohol. Jej manžel je sám vojak na základni v obci Mulina a trval na tom, aby prácu opustila, lebo sa bál o jej bezpečie. „Ona sama priznáva, že „bolo desivé“ a „ťažké“, keď sa domov vracala v nočných hodinách a nevedela, ako sa hlúčikom vojakov vyhnúť.

Teror na taxikárovi a vypálený kostol

Počas jedného incidentu opití vojaci zapálili miestny kostol, pravdepodobne keď sa snažili ohriať. Jeden z nich bol natoľko opitý ‚pod obraz boží‘, že sa ani cez pohlcujúce plamene neprebudil a uhorel.

Čítajte aj Gerasimov prišiel na záporožský front. Hovoril o preventívnych úderoch

Mesto raz nakrátko zakázalo predaj alkoholu. Obyvatelia znovu žiadajú úrady, aby to zaviedli opäť, pričom tvrdia, že deti sa vojakov boja a vyhýbajú sa im.

Vojaci zo základne nepredstavujú hrozbu nielen pre ženy a deti, ale aj dospelých mužov. Svoje o tom vie taxikár Abbas Ali. Keď raz išiel odviesť štyroch podnapitých vojakov z kasární do sauny, vbehol mu do cesty los. Zrazené zviera ušpinilo jedného z vojakov, tak spolu so svojimi kolegami vodiča vytiahli a brutálne ho zmlátili.

Čítajte aj Ukrajinci používajú na vytláčanie Rusov zo zákopov novú taktiku

„Prosil som ich, povedal som im, že mám deti a rodinu,“ rozprával taxikár pre denník The Insider. Sľúbil im všetko vynahradiť. Jeden z vojakov ale schmatol jeho prst a povedal mu, nech sa rozhodne: prst alebo život. „Povedal som: môj prst, samozrejme. Položil môj malíček na hromadu polien a odrezal ho,“ uvádza Ali. Takisto mu zlomili mu rebrá, spôsobili otras mozgu a poškodenie pľúc. „Ak z toho čokoľvek nahlásiš, zabijeme ťa,“ varovali ho.