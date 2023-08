Lukašenko tvrdí, že jeho slová o exkurzii vagnerovcov do Poľska boli žart

Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok označil za žart svoje slová o tom, že žoldnieri Vagnerovej skupiny, ktorí sa nachádzajú v Bielorusku, majú v pláne "vyraziť na exkurziu" do Poľska.

Tento citát si viacerí komentátori – aj na Západe – vysvetlili ako náznak ozbrojenej provokácie voči Poľsku, uviedla stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

„Žartoval som, že vagnerovci si medzi sebou hovoria: Poďme na exkurziu do Rzeszówa,“ povedal Lukašenko v utorok v príhovore v Brestskej oblasti na západe Bieloruska.

Ako je známe, v poľskom meste Rzeszów je letisko, kam sa dodáva vojenská technika a zbrane vyčlenená Západom pre Ukrajinu, kam následne putujú pozemnou cestou.

Neskôr však Lukašenko v tom istom príhovore vyjadril presvedčenie, že vagnerovci by skutočne mohli zaútočiť na Poľsko a že od tohto zámeru ich zdržiavajú len bieloruské úrady a bezpečnostné zložky.

„Keby nás nebolo, už by tam prenikli a prevalcovali by ten Rzeszów a Varšavu…Preto mne nemajú čo vyčítať, ďakovať by mi mali,“ povedal bieloruský vodca.

Lukašenko sa vyjadril aj k nedávnemu vyhláseniu poľského premiéra Mateusza Morawieckého, že viac ako 100 žoldnierov sa presunulo na hranice Poľska a Litvy, do tzv. koridoru Suwalki, a pripravujú provokácie.

„Žiadne oddiely Vagnerovej skupiny v počte 100 ľudí sa sem nepresunuli. A ak aj, tak len preto, aby odovzdali bojové skúsenosti brigádam, ktoré sú sústredené v Breste a Hrodne,“ povedal Lukašenko s tým, že vagnerovci cvičia bieloruských vojakov zadarmo a že Bielorusko koridor Suwalki „ani nepotrebuje“.

Suwalský koridor je oblasť spájajúca Poľsko a Litvu, široká necelých 100 kilometrov. Na severozápade od neho sa nachádza ruská Kaliningradská oblasť, na juhovýchode územie Bieloruska.

V rôznych publikáciách o hypotetickom ozbrojenom konflikte medzi Ruskom a NATO sa často uvádza, že Rusko by odrezaním tohto koridoru mohlo izolovať pobaltské štáty od Poľska, a tým vo všeobecnosti aj od celej západnej Európy.

Bieloruský líder tiež uviedol, že do Bieloruska už bola privezená viac ako polovica ruských jadrových zbraní, ktoré sa plánujú rozmiestniť na jeho území.