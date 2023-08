Nad Moskvou už nie je bezpečne, aerolinky rušia lety do ruskej metropoly. Majú strach z dronov

Spoločnosť Turkmenistan Airlines oznámila, že jej lietadlá prestávajú lietať do Moskvy a namiesto tejto linky z Ašchabadu povedie do ruskej Kazane. Firma sa tak stala prvými aerolíniami, ktoré prestali lietať do Moskvy po druhom nálete dronov v jednom týždni na ruskú metropolu, upozornila dnes na svojom webe ruská redakcia BBC.