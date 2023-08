Sušené ovocie, cukor, šunky, syry. Rusi zobrali turecký hotel útokom. To máme na cestu, bránia sa

Video ukazuje chladničku naplnenú zabaleným jedlom v alobaloch. Po rozbalení obsluha našla desiatky kusov masiel či tavených syrov, šunky a aj syry. Pohľad na stôl zase ukazuje plastové tašky plné sušeného i čerstvého ovocia, stovky kusov baleného cukru, sušienok, nápojov v plechovkách. V ďalšej taške zamestnanci hotela našli aj kozmetiku pripravenú na export do Ruska.

Po odhalení ruských turistov zo strany upratovacej služby z hotela vykázali. Dovolenkári, ktorých presní počet nie je známy, však za pár dní pobytu stihli zo švédskych stolov zobrať dovedna 35 kilogramov je­dla.

Skontrolujte im kufre

Podľa informácií zo sociálnych sietí ruskí turisti svoje „nákupy“ v nemenovanom hoteli, kde mali all inclusive pobyt, obhajovali slovami, že ide o jedlo na cestu domov do Ruska. Let z Antalye do Moskvy trvá pre ilustráciu menej ako päť hodín, do Petrohradu dokonca len 4,5 hodiny.

Jedna zo stránok na twitteri, ktorá video zdieľala, ho s odkazom na vyčíňanie ruských vojsk na Ukrajine pomerne trefne okomentovala. „Vo všetkých hoteloch po celom svete, kde sa Rusi ubytujú, je potrebné zaviesť pravidlo: pred odchodom im skontrolujte kufre. A aj kúpeľne, v prípade, že sa im zapáčila toaleta,“ napísala stránka. Rusi sa najmä vlani smutne preslávili tým, že z Ukrajiny si pri návrate do Ruska odnášali automatické pračky, mikrovlnky, televízory a aj iné zariadenia.

Po západných sankciách uvalených na Rusko pre jeho napadnutie a okupovanie Ukrajiny sa Turecko stalo hlavnou dovolenkovou destináciou Rusov.

Očakáva sa, že tento rok navštívi Turecko približne 7 miliónov Rusov, pričom v roku 2022 ich bolo 5,5 milióna, informovali v apríli turecké noviny Hürriyet.

Každý deň si Rusko s Tureckom vymení 171 letov. „Každý týždeň sa uskutoční 1 150 až 1 200 letov medzi Ruskom a Tureckom, 750 z nich odbavia ruské letecké spoločnosti, 400 letov je tureckými spoločnosťami,“ povedal Dmitrij Gorin, viceprezident Ruskej únie cestovného ruchu.

Hlavnou destináciou Antalya

Minulé leto sa medzi Ruskom a Tureckom uskutočnilo 750 až 850 letov týždenne.

V prvých dvoch mesiacoch roku 2023 prišlo do Turecka viac ako 500 000 Rusov. V januári až februári minulého roka ich dovolenkovalo v Turecku 246 000.

Do Antalye na pobreží Stredozemného mora pricestovalo letecky v januári až marci takmer 780 000 zahra­ničných dovolenkárov, pričom Rusi sú na čele zoznamu. Za prvé tri mesiace navštívilo mesto viac ako 213 000 Rusov, nasledovali Nemci so 169 000 a Briti s 89 000 turistami.

Príchod zahraničných turistov do Antalye sa v porovnaní s januárom až marcom 2022 zvýšil o 55 percent.