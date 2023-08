ONLINE: Zelenskyj: Ukrajina si tiež zaslúži vďaku. Lula: Kyjev ani Moskva nie sú pripravení na mier

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 526. deň Ukrajinská odplata sa blíži, varuje Kyjev Video Ukrajinský úrad pre strategickú komunikáciu (afustratcom) zverejnil na svojich sociálnych sieťach animované video, v ktorom varuje, že sa Rusku pomstí za utrpenie Ukrajincov. / Zdroj: Ukrajinský úrad pre strategickú komunikáciu Rusi opäť namierili strely na prístavy v Odese Obrancovia Ukrajiny oznámili, že zostrelili 23 dronov typu Šáhid, prevažne nad Odesou a Kyjevom. Fotogaléria 4 fotky +1

Čítajte viac 525. deň: Kyjev vytláča Rusov, postupuje opatrne. Protiofenzíva je maratón a nie šprint, tvrdí Pentagón

7:16 Terčom podpaľačstva za posledných päť dní sa v Rusku a na okupovanom Kryme stalo najmenej 28 kancelárií slúžiacich na odvody do armády a budov ruského ministerstva obrany. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruské nezávislé médium Meduza.

Od 29. júla do 2. augusta takéto prípady podpaľačstva evidovali v mestách po celom Rusku od Petrohradu po Chabarovsk na ruskom Ďalekom východe. Najviac prípadov bolo v Moskve, Petrohrade a Kazani.

6:45 Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na štvrtok nad Kyjevom zneškodnila asi 15 dronov Šáhid iránskej výroby, ktorými na metropolu opakovane útočí Rusko. Informuje o tom portál RBK Ukrajina s odvolaním sa na šéfa kyjevskej vojenskej správy Serhija Popka.

O tom, či v Kyjeve vznikli nejaké škody, alebo či si útoky vyžiadali obete, zatiaľ žiadne správy nie sú. Popko uviedol, že v Kyjeve protiletecký poplach trval tri hodiny a od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári ho hlavné mesto zažilo už osemdesiatkrát. Teraz Rusi na Kyjev útočili ôsmu noc v rade.

V noci z utorka na stredu ruské sily zaútočili okrem iných cieľov na prístav Izmajil na Dunaji, ktorý kvôli tomu prerušil prevádzku. Poškodená bola infraštruktúra pre vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov aj takmer 40 000 ton pšenice.

Čítajte viac Akými dronmi útočia Ukrajinci na Moskvu? Identifikovali niekoľko typov

6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu trval na tom, že Ukrajina je vďačná Západu za jeho podporu. Dodal však, že aj Ukrajina si zaslúži určitú vďaku za to, že zatláča Rusov. Uviedla to britská televízia Sky News.

Zelenskyj na konferencii ukrajinských veľvyslancov údajne povedal: „Ukrajina vie byť vďačná a je vďačná každej krajine, úplne všetkým ľuďom, každému národu, ktorý nám pomohol. Ale náš prínos pre spoločnú bezpečnosť si zaslúži vďaku.“

Prezidentove výroky je možné vnímať v súvislosti s niekoľkými spornými situáciami, vyvolanými vplyvnými zahraničnými politikmi, ktorí spochybnili reakcie Ukrajiny na ich pomoc.

Čítajte viac Poliaci a Ukrajinci si vzájomne predvolávajú veľvyslancov, pre vyhlásenia o nevďaku za pomoc

Ako Sky News v utorok informovala, popredný poľský poradca vyhlásil, že Ukrajina by mala viac oceňovať podporu, ktorú jej Poľsko poskytlo za posledné roky.

Aj odchádzajúci britský minister obrany Ben Wallace v júli povedal: „Či sa to niekomu páči alebo nie, ľudia chcú vidieť trocha vďačnosti.“ Reagoval tak na otázku o frustrácii ukrajinského vedenia z toho, že nedostala oficiálne pozvanie do Severoatlantickej aliancie (NATO).

Ukrajinský prezident neskôr ostrejšie zareagoval: „Ako inak máme ukázať našu vďačnosť? Môžeme sa ráno zobudiť a ministrovi ďakovať. Nech mi napíše, ako sa mu máme poďakovať.“

Predmetné Zelenského vyjadrenie označil ukrajinský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Vadym Prystajko za „sarkastické“ a o niekoľko dní bol zo svojej funkcie odvolaný.

Zelenskyj však v stredu trval na svojom postoji a údajne povedal: „Zastaviť Rusko v obnovovaní ríše znamená zachrániť slobodu národov, ktoré sú pre ruské vojenské kolóny v dostupnej zóne.“

„Ruská bojová sila, ktorú Ukrajinci zničili, už nebude zabíjať v Európe, Ázii ani inde na ďalších kontinentoch sveta,“ vysvetlil prezident.

Zároveň vyzval svojich veľvyslancov, aby boli opatrní v prístupe k domácej politike vo svojich hostiteľských krajinách.

„V rôznych krajinách sa budú v nasledujúcich mesiacoch konať voľby, čo vytvára určitú ťažkú situáciu. Potrebujeme porozumenie, ktoré preklenie takéto zložité vnútropolitické komplikácie. Ako veľvyslanci Ukrajiny musíte ochladzovať emócie, keď v politike susedov príliš vyčíňajú,“ poradil. „Chladiť, ale nebyť nemý,“ dodal Zelenskyj.

6:20 Brazília sa usiluje o mier na Ukrajine, ale ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ani ruský prezident Vladimir Putin naň nie sú pripravení. Povedal to v stredu brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva na tlačovej konferencii so zahraničnými novinármi. Podľa agentúry EFE Lula tiež skritizoval členov Bezpečnostnej rady OSN za to, že „podporujú vojny“.

O konflikte, ktorý rozpútala ruská invázia na Ukrajinu, by sa malo podľa Lulu „diskutovať v OSN“. „Sú to ale členovia Bezpečnostnej rady, ktorí bojujú a ktorí si myslia, že vojna sa skončí, keď jedna zo strán k tomu tú druhú donúti vojenskými prostriedkami,“ uviedol brazílsky prezident. Podľa neho by sa svetoví lídri mali snažiť vytvoriť takú situáciu, aby obe strany konfliktu diskutovali o mierovom návrhu, namiesto toho, aby „priživovali“ voj­nu.

„Ani Putin ani Zelenskyj nie sú pripravení na mier,“ povedal tiež Lula. Dodal, že mierový návrh, na ktorom pracuje Brazília s ďalšími neutrálnymi krajinami, bude pripravený vo chvíli, keď budú Moskva a Kyjev pripravené rokovať. Brazílsky prezident už skôr kritizoval ruského aj ukrajinského prezidenta, že neusilujú o rokovania o prímerí, pretože obaja veria, že dokážu v tejto vojne zvíťaziť.

Tento víkend sa v saudskoarabskom meste Džidda bude konať schôdzka zástupcov asi štyroch desiatok krajín, ktorí majú rokovať o mieri na Ukrajine. Na rokovaní, na ktoré nie je pozvané Rusko, sa zúčastní napríklad aj India a tiež Brazília.

Brazílsky prezident novinárom povedal, že všetci svetoví lídri majú povinnosť „hľadať spôsoby, ako ukončiť všetky vojny. "Dnes ale takmer všetci investujú do zbraní, a pritom nevieme, koľko dávajú na to, aby sa skončil hlad a chudoba vo svete,“ povedal Lula podľa agentúry EFE.