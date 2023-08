Putinove milosti v praxi: Žoldnier po návrate z Ukrajiny zabil šesť ľudí, ďalší znásilnil deti

Súd uvalil väzbu na dvoch podozrivých, tridsaťsedemročného Igora Sofonova, ktorý sa nedávno vrátil z vojny proti Ukrajine, a jeho spoločníka, tridsaťosemročného Maxima Bočkarjova. Vinu popierajú. Obaja majú za sebou „obrovskú kriminálnu minulosť“, uviedol portál. S odvolaním sa na neoficiálne zdroje naznačil, že Sofonov bol do vojny najskôr zverbovaný počas odpykávania predchádzajúceho trestu vo väzení, čo by tiež vysvetľovalo, prečo má zrazu čistý trestný register. Trestanci zverbovaní do vojny dostávajú podľa médií po odslúžení určitej doby na bojisku milosť od ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Čítajte viac Prigožin: Z vojenskej služby už prepustili 32-tisíc bývalých väzňov

Bočkarjov bol v minulosti odsúdený za predaj narkotík a znásilnenia. Po dedine sa v posledných dňoch potuloval opitý. Má dve deti, ale zrejme nemá prácu, napísal server. Miestni obyvatelia oboch mužov označujú za užívateľov narkotických „solí“, čo sú nebezpečné syntetické drogy, rozšírené medzi miestnou mládežou.

Požiarom zamaskovať vraždu

Podľa rekonštrukcie udalostí v podaní Karelia.news v dedine najprv vzplanul dom Arťoma Tereščenka, v ktorom vyšetrovatelia neskôr našli telá dvoch mužov s bodnými ranami. Išlo o Arťoma a jeho otca Vladimíra. Arťom podľa jednej z verzií tiež bral drogy a so Sofonovom a Bočkarjovom popíjal, kým vypukla hádka a bitka. Podľa inej verzie sa podozriví vlámali do Arťomovho domu, z ktorého stačili utiecť deti. Ich starý otec, ktorý sa po príchode deti do svojho domu šiel pozrieť, čo sa u syna deje, sa stal náhodnou obeťou. Požiar potom mal zamaskovať dvojnásobnú vraždu.

Litva varuje pred vagnerovcami, nemeckí vojaci ju už chránia Video

Zatiaľ čo hasiči a policajti zasahovali pri prvom požiari, v dedine vzplanul ďalší dom, v ktorom sa neskôr našli štyri telá, tiež s ranami spôsobenými nožom. O život prišli bratia Dmitrij (47) a Konštantín (42) Loninovci a ich sestra Svetlana (38). Zahynul aj Vladimir Sergejenko (76), ktorý aj v dome žil. Obaja podozriví zrejme náhodou došli do ich domu a potom podľa vyšetrovateľov vypukol konflikt.

Život plný alkoholu, drog a povaľačstva

„Miestni obyvatelia sú presvedčení, že celý príbeh len odráža každodenný život plný alkoholu, drog a povaľačstva. Ako ľudia hovoria, v dedine sa všetci len potĺkajú a popíjajú pri tom, u koho sa práve objavia. Tiež sa sťažujú, že v dedine je v noci úplná tma, pouličné lampy dávno nefungujú, čiže situácia praje zločinu,“ poznamenal server, ktorý políciu pochválil za rýchle vytipovanie podozrivých. Tých policajti zadržali u susedov hneď vedľa miesta zločinu. „Nie je vylúčené, že polícia tak odvrátila ďalšie zločiny,“ dodal portál Karelia news.

Ukrajinská odplata sa blíži, varuje Kyjev Video

Rozhlasová stanica Rádio Sloboda na svojom ruskojazyčnom webe napísala, že vlani v lete, po niekoľkých ruských porážkach na Ukrajine, Vagnerova skupina a osobne jej šéf, podnikateľ Jevgenij Prigožin, pokladaný za blízkeho prezidentovi Putinovi, začal verbovať trestancov a posielať ich do vojny. Trestanci mali pod hrozbou zastrelenia zakázané ustupovať alebo sa vzdávať. Mali sľúbenú slobodu po dobu pol roka od bojov. Odhaduje sa, že do Vagnerovej skupiny bolo naverbovaných až 70 000 väzňov. Z nich sa podľa Prigožina už 32-tisíc vrátilo z vojny a dostalo milosť. Prigožin tvrdí, že títo muži páchajú menej zločinov, ako je v Rusku priemer u väzňov prepustených po odpykaní trestu na slobodu. V ruských médiách sa v poslednej dobe pravidelne objavujú správy o ťažkých zločinoch, vrátane vrážd a znásilnení, spáchaných bývalými žoldniermi po návrate z vojny. Napríklad v Novosibirskej oblasti skončil v máji vo väzbe vagnerovec podozrivý zo znásilnenia dvoch školáčok, desaťročnej a dvanásťročnej.