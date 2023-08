Zostrelený ruský dron s českými súčiastkami. Firma sa bráni: Vojna je zlo, zneužili nás

Ukrajinský vojak 93. mechanizovanej brigády v utorok zdieľal na sociálnej sieti Twitter fotografiu ruského bezpilotného lietadla zostreleného blízko Bachmutu. Ten mal na motore nápis „Vyrobené v Českej republike“. Referuje o tom portál iDnes.cz.

Výrobcom je podľa serveru The Kyiv Independent česká firma Axi Model Motors, čo vojak zistil po odstránení vrstvy lepiacej pásky. Motor poháňal ruský dron Lancet, ktorý útočil na ukrajinské jednotky pri Bachmute. „Bez tohto motora by dron jednoducho neletel, a preto táto spoločnosť nesie veľkú vinu za naše obete,“ napísal ukrajinský vojak na Twitteri.

Už v polovici júla pritom vedúci kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak informoval, že diely dronov, ktoré využíva ruská armáda, sú vyrobené v západných krajinách. Konkrétne poukázal na dron zostrelený nad Mykolajivom.

Zástupcovia českej firmy sa bránia a tvrdia, že boli zneužití treťou stranou. „Naša spoločnosť nikdy nedodávala svoje produkty na vojenské využitie. Podľa informácií sme zistili, že naše výrobky boli zneužité treťou stranou v zahraničí na predaj do niektorých typov zbraní, ktoré používa ruská armáda,“ vysvetlili zástupcovia firmy na svojej webovej stránke.

„Chceli by sme týmto všetky ubezpečiť, že sme urobili kroky, aby sa to už nemohlo stať. Naše výrobky, ktoré boli použité do týchto zbraní, už nevyrábame a nedodávame na trh. Vojna je zlo,“ dodala spoločnosť.