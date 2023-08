Pri zrážkach v Sýrii zomrel vodca Islamského štátu

Pri potýčkach medzi džihádistickými skupinami na severozápade Sýrie zahynul vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Husajn Husajní Kurajší. Oznámila to vo štvrtok IS spolu s menom nového vodcu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.