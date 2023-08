CNN: Putin čaká na Trumpa, inváziu nestopne. Moskva: Neriadime sa podľa USA

Ruský prezident Vladimir Putin zrejme nepoľaví v snahe pokračovať v ruskej invázii na Ukrajinu až do konca roku 2024, keď USA zvolia svojho budúceho prezidenta, domnievajú sa podľa stanice CNN vysoko postavení americkí a európski predstavitelia. Putin totiž podľa nich dúfa v porážku súčasného prezidenta Joea Bidena, ktorá by so sebou mohla niesť zníženie podpory USA Ukrajine. Ruský veľvyslanec v USA vyhlásil, že kroky Moskvy nemajú súvis s vnútrpolitickou situáciou v USA.

Americké voľby v nasledujúcom roku sú podľa západných diplomatov, predstaviteľov rozviedok alebo bezpečnostných orgánov hlavným faktorom, ktorý bude ovplyvňovať Putinove rozhodnutia ohľadom Ukrajiny. Vzhľadom na voľby je podľa nich tiež málo pravdepodobné, že sa vojna pred koncom budúceho roka „vyrieši“.

O tom, či Putin dúfa priamo v návrat amerického exprezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu, zatiaľ USA podľa zistení CNN spravodajské informácie nemajú. Jeden zo zdrojov stanice ale uviedol: „Putin vie, že Trump mu pomôže. A vedia to aj Ukrajinci a naši európski partneri… Všetci si to myslia“.

Kým Bidenova administratíva presadzuje výraznú pomoc vojnou zmietanej Ukrajine, Trump, hlavný favorit na víťaza republikánskych primárok, zatiaľ pokračujúcu vojenskú podporu Ukrajine neprisľúbil. Predtým sa iba nechal počuť, že by vojnu na Ukrajine dokázal urovnať za 24 hodín.

„Špeciálna vojenská operácia“, ako Rusko nazýva vojnu na Ukrajine, nezávisí od vnútropolitickej situácie v USA, Moskva svoje ciele dosiahne, uviedol podľa agentúry TASS v piatok ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov.

„Odporúčame, aby sa tí, ktorí sa snažia o tejto téme špekulovať, zamerali na niečo iné,“ zdôraznil Antonov. „Západ a predovšetkým Spojené štáty by si mali uvedomiť nezmyselnosť dodávok zbraní režimu (ukrajinského prezidenta Vladimíra) Zelenského, podnecovania jeho teroristických aktivít a zbaviť sa ilúzií o strategickej porážke Ruska. Vzdať sa plánov na presun stíhačiek F-16, schopných niesť jadrové zbrane, do Kyjeva a vycvičiť ukrajinských pilotov. Takýto krok by viedol k neprijateľnej eskalácii a k zvýšeniu jadrových rizík,“ uviedol Antonov.

"Čím skôr sa administratíva spamätá, tým skôr budú šance na diplomatické vyriešenie ukrajinskej krízy a obnovenie mieru a spravodlivosti v regióne. Záruky bezpečnosti pre našu krajinu a suverenitu Ruskej federácie majú pre všetkých Rusov absolútnu hodnotu,“ dodal veľvyslanec.

Ochota Američanov ďalej pomáhať Ukrajine pritom nie je jednoznačná, ukázal prieskum, ktorý si nechala vypracovať CNN. Viac ako polovica Američanov, 55 percent, v ňom uviedla, že je proti tomu, aby americký Kongres na podporu Ukrajiny schvaľoval ďalšie prostriedky. Väčšia časť respondentov, 51 percent, tiež uviedla, že USA toho pre Ukrajinu urobili už dosť. Naopak, 48 percent opýtaných oznámilo, že by USA mali urobiť ešte viac.