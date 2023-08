Snežné pluhy uprostred leta. V Nemecku pomáhali po silnom krupobití

V nemeckom meste Reutlingen v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko museli uprostred leta vyjsť do ulíc snežné pluhy.

V piatok sa mestom na západe Nemecka prehnala lokálna búrka s krupobitím a silným dažďom. Ulice po vyčíňaní počasia zostali pokryté vrstvou bielych krúp vo výške až 30 centimetrov, uviedla agentúra DPA.

Krúpy spolu s listami upchali odtokové šachty a voda zaplavila podzemné garáže, pivnice a domy, uviedlo mesto na svojom webe aj účte na twitteri, nedávno premenovanom na X. Technické služby preto nasadili snežné pluhy, aby mesto vyčistili.

Nemecká meteorologická služba (DWD) búrku označila za „nijako výnimočnú“. Zasypanie mesta krúpami za veľmi krátky čas podľa meteorológov spôsobilo to, že sa búrka pohybovala len veľmi pomaly. Keby búrka udrela o niekoľko kilometrov ďalej v otvorenej krajine, pravdepodobne by sa jej nedostalo toľko pozornosti, pretože by na lúkach a poliach takéto masy dažďa a krúp odtiekli rýchlejšie, ako v zastavanom meste, dodal meteorológ z DWD. Krúpy mali v priemere 1,8 centimetra.

Čítajte viac Prírodná katastrofa v Slovinsku: Ničivé povodne zasiahli dve tretiny krajiny, hlásia obete

mReportér: Stromy na cestách po búrke na východnom Slovensku Video Situáciu na ceste medzi Jasovom a Rudníkom na východe Slovenska (neďaleko Moldavy nad Bodvou) zaznamenal v sobotu na mobil a okomentoval náš mReportér Gabriel Demko.