Guvernér Hirošimy: Rusko eskaluje situáciu, jadrové zbrane už nikdy nesmieme použiť

Guvernér hirošimskej prefektúry Hidehiko Juzaki je presvedčený, že ľudstvo by sa malo zbaviť jadrových zbraní.

Výkriky, stony, spálení ľudia. Hirošima chce mier, no žije v tieni jadrovej hrôzy Video Zdroj: TV Pravda

"Bol by som rád, keby Hirošimu a naše múzeum navštívil aj ruský prezident, a cítil by to, čo ostatní. Ak by som mal Vladimirovi Putinovi niečo odkázať, povedal by som, že by si mal uvedomiť následky použitia jadrových zbraní,“ povedal pre Pravdu Jazuki.

