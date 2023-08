Saudská Arábia na summite v Džidde predstavila mierový plán pre Ukrajinu

Saudská Arábia a ďalšie krajiny navrhli princípy možného mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Urobili tak počas schôdzky v saudskoarabskej Džidde, na ktorej sa počas tohto víkendu zúčastnili predstavitelia približne 40 krajín sveta vrátane USA, Ukrajiny, Číny a viacerých štátov EÚ. Pre agentúru DPA to v nedeľu uviedli viacerí diplomati blízki rokovaniam.

Návrhy predložené Saudskou Arábiou a ďalšími, nemenovanými krajinami podľa diplomatov vyzývajú na prímerie na všetkých ukrajinských frontoch a na mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by sprostredkovala OSN. Budúci mierový plán by mal byť založený aj na zachovaní územnej celistvosti Ukrajiny a jeho súčasťou by mala byť aj výmena vojnových zajatcov.

Rusko na rozhovory pozvané nebolo. Viaceré zdroje ale pre DPA uviedli, že Saudská Arábia o priebehu diskusií informovala aj Moskvu.

Diplomati označili za obzvlášť dôležité, že sa rokovaniach v Džidde zúčastnila aj delegácia Číny. Jej zástupcovia totiž neprišli na prvý takýto medzinárodný summit o mieri na Ukrajine, ktorý sa konal v júni v Kodani. „Čína sa aktívne zapájala (do diskusii) a privítala myšlienku tretieho stretnutia na takejto úrovni,“ povedal pre DPA nemenovaný predstaviteľ EÚ.

Dôležitá bola aj účasť krajín, ako sú Brazília, Juhoafrická republika či Turecko.

Zo schôdzky podľa očakávaní nevzišla žiadna záverečná deklarácia. Podľa európskych diplomatov však ukázala, že existuje široká podpora pre pokračovanie diskusií o dodávkach humanitárnej pomoci, vývoze potravín či o jadrových a environmentálnych otázkach súvisiacich s vojnou na Ukrajine.

Rozhovory v prístavnom meste Džidda zorganizovala Saudská Arábia s cieľom nájsť „politické a diplomatické“ cesty k ukončeniu vojny na Ukrajine. Rijád oficiálne neoznámil, ktoré krajiny sa na schôdzke zúčastnili.

Saudská Arábia, najväčší svetový vývozca ropy, udržiava vzťahy so Západom aj s Ruskom a snaží sa v otázke vojny na Ukrajine zaujať pozíciu mediátora.

Schôdzka v Džidde odštartovala v sobotu popoludní a pokračovala až do večerných hodín. V priebehu nedele sa tam uskutočnili aj viaceré bilaterálne stretnutia. Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa napríklad stretol s vedúcim kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom.

Jermak v nedeľu vyjadril presvedčenie, že rokovania v Džidde posilnili pozíciu Ukrajiny. Hoci účastníci schôdzky mali na viaceré otázky rôzne názory, všetci sa podľa neho zaviazali k rešpektovaniu charty OSN, medzinárodného práva a princípov suverenity a územnej celistvosti.

„A na týchto princípoch je založený aj mierový plán prezidenta (Volodymyra) Zelenského, ktorý sme v Džidde podrobne predstavili,“ povedal Jermak, ktorý na rokovaniach viedol ukrajinskú delegáciu.

Rusko opakovane podmieňuje prípadné mierové rokovania tým, že Ukrajina musí uznať „novú územnú realitu“, teda okupáciu ukrajinských území ruskými vojskami. Kyjev naopak trvá na stiahnutí ruských vojsk z celého územia Ukrajiny vrátane polostrova Krym, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014.

