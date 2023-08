Zelenskyj podpísal strelu. Odpálili ju potom na most na Kryme?

Zelenskyj navštívil v nedeľu bližšie nešpecifikovanú základňu ukrajinského letectva. O tom, že išlo o skutočne významné miesto, svedčila batéria IRIS-T v pozadí. Ide o najnovší nemecký protivzdušný systém a Ukrajina nasadzuje západné prostriedky na ochranu tých najdôležitejších mi­est.

Zelenskyj sa na letisku fotil s pilotmi i lietadlami, niektoré si dokonca osobne vyskúšal. Odfotili ho v kokpite bojového stroja i v trenažéri, na ktorom stíhačku virtuálne pilotoval. V kontexte nasledujúcich udalostí je však najzaujímavejší odkaz, ktorý zanechal na strele SCALP-EG. Ide o francúzsky ekvivalent britských striel s plochou dráhou letu Storm Shadow, ktoré Ukrajinci s úspechom používajú už dva mesiace.

Francúzska verzia

Strely vyvinuli Briti a Francúzi spoločne. Svoju verziu SCALP-EG však Francúzi dodali až nedávno. Na ich odpaľovanie používajú Ukrajinci lietadlá Su-24. Ide o nadzvukový bombardér sovietskej výroby. Žiadny iný stroj v ukrajinskej výzbroji nedokáže tieto strely nosiť. Sú jednak príliš ťažké, jedna má až 1300 kg, a Su-24 boli na ich odpaľovanie špeciálne upravené.

Verzie striel, ktoré dostali Ukrajinci, majú dosah okolo 250 km. Pre Rusov znamenajú veľkú nepríjemnosť, pretože zasahujú sklady, letiská, mosty a iné logistické uzly hlboko v ich tyle. Storm Shadow pritom nie je žiadna zázračná zbraň. Je to klasická podzvuková strela s plochou dráhou letu, aké sa používajú už desaťročia. Ukrajinci ich používajú v rámci prepracovaného systému na prekonanie ruskej protivzdušnej obrany. Zároveň s nimi vypúšťajú aj rakety AGM-88 HARM proti ruským radarom a klamné ciele ADM-160 MALD na oklamanie ruskej elektroniky.

Rusi sa preto snažia útočiť na letiská, o ktorých predpokladajú, že z nich Su-24 s týmito strelami operujú. Preto je zverejnenie fotografií zo základne pomerne riskantné. Zelenskyj na niektorých záberoch zanecháva odkaz na strele SCALP-EG zavesenej pod krídlom Su-24. Napísal na ňu „Sláva Ukrajine“ a pridal podpis. Zaujímavým detailom je, že v trojzubci v ukrajinskom výsostnom znaku na tejto strele nahradila prostredný hrot silueta Eiffelovej veže.

Útok na mosty

Zaujímavé je aj to, že vzápätí Ukrajinci zaútočili týmito strelami na mosty vedúce z Krymu do vnútrozemia. Je veľmi pravdepodobné, že pri tom použili aj tú, ktorú práve podpísal prezident Zelenskyj. Jednak Ukrajinci nemajú dosť Su-24 nazvyš na to, aby si mohli dovoliť nechať tento stroj aj so strelou zaháľať na zemi. A hlavne, výzbroj sa na lietadlá bežne vešia pred misiou, nenecháva sa na nich zavesená dlhší čas. Osobitne nie v prípade 1,3 tony vážiacich zbraní, ako je SCALP-EG.

Foto: Úrad prezidenta Ukrajiny Zelenskyj strela 2 Nápis Sláva Ukrajine a podpis ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na strele SCALP-EG.

Po podpise Zelenského teda Su-24 aj s touto strelou s najväčšou pravdepodobnosťou odštartoval na misiu. Jej výsledok už poznáme. Tentoraz boli cieľom Čonharský cestný most a Heničevský most. Čonharský železničný most bol zasiahnutý už pred vyše týždňom. Zásahy cestných mostov v nedeľu potvrdila aj ruská strana s tým, že boli len ľahko poškodené. Z dostupných záberov je vidieť viaceré diery skrz-naskrz v mostovke.

Čonharský most je dôležitou cestnou tepnou, ktorá spája Krym s frontovými oblasťami. Práve na Kryme sú veľké sklady munície a paliva a vedie tadiaľ významná zásobovacia trasa. Heničevský most je menej dôležitý, no po zásahoch Čonharského železničného a cestného mosta jeho význam stúpol a zvýšila sa aj intenzita dopravy na ňom.

Bez zásob, ktoré týmito mostami prúdia do frontovej oblasti, sú ruskí vojaci v zákopoch menej bojaschopní. Bez prísunu munície do zbraní, paliva pre vozidlá a potravín pre vojakov sa totiž bojovať nedá. Preto systematickým ničením logistiky Ukrajinci oslabujú ruské frontové jednotky v prvej línii. Sem patrí aj poškodenie výsadkovej lode Olenegorskyj Gornjak, ktorú v piatok zasiahol námorný dron v ruskom prístave Novorossijsk. Takéto lode vozia zásoby do prístavu Berďansk v Azovskom mori, odkiaľ je to na front tiež iba kúsok.