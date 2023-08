Po britských a francúzskych strelách môže Rusom na Ukrajine podkúriť aj nemecký Taurus

Ukrajina možno získa ďalšie strely s plochou dráhou letu. Čoraz viac sa hovorí o nemeckých strelách Taurus. Kým niektorí politici na nemeckej strane to ešte len teraz začali pripúšťať, Ukrajinci to už berú ako hotovú vec.

Nemecké lietadlo Eurofighter Typhoon so strelami Taurus KEPD 350 zavesenými pod krídlami.

Nemecké lietadlo Eurofighter Typhoon so strelami Taurus KEPD 350 zavesenými pod krídlami.

Ukrajina o strely Taurus požiadala už v máji. Má síce britské strely Storm Shadow a francúzsko nedávno dodalo istý počet ich francúzskej verzie SCALP-EG, ale na úplné rozvrátenie ruskej logistiky by ich bolo treba viac. Nemecký kancelár Olaf Scholz však ešte nedávno dodávky striel Taurus odmietal.

Teraz sa však ozval člen Scholzovej vlastnej strany a vyzval nemeckú vládu, aby Ukrajine dodala strely s plochou dráhou letu. Poslanec sociálnych demokratov (SDP) Andreas Schwarz sa pre magazín Der Spiegel vyjadril, že Berlín by mal pomôcť ukrajinskej protiofenzíve poskytnutím týchto zbraní.

Kým na nemeckej strane je to prvá oficiálna lastovička, vedúci stálej delegácie Najvyššej rady Ukrajiny v Parlamentnom zhromaždení NATO Jehor Černev uviedol, že Berlín je pripravený strely Taurus poskytnúť. „Moji priatelia z Bundestagu ma práve informovali, že kľúčové parlamentné frakcie dosiahli konsenzus o odovzdaní rakiet dlhého doletu Taurus Ukrajine. Dlho sme s nemeckými poslancami pracovali na vytvorení podpornej skupiny a teraz sa konečne prelomili ľady,“ uviedol Černev.

Kým Storm Shadow / SCALP-EG vyvinuli spoločne Briti a Francúzi, strely Taurus KEPD 350 sú výsledkom spolupráce Nemecka a Švédska. Vyrábajú sa od roku 2005 a používa ich aj Španielsko a Južná Kórea. Strela má dĺžku 5.1 m, rozpätie 2,1 m a hmotnosť 1400 kg. Hlavica má 480 kg a je podobne ako v prípade Storm Shadow tandemová. To znamená, že ju tvoria dve časti umiestnené za sebou. Úlohou prvej časti je preraziť otvor, cez ktorý prenikne druhá časť hlavice a vybuchne vnútri cieľa.

Taurus KEPD 350 slúži najmä na ničenie bunkrov, ale aj letísk, mostov či lodí. Dolet strely je až 550 km. Podobný dolet má aj Storm Shadow, no Briti a Francúzi dodali Ukrajine o niečo menej výkonnú exportnú verziu, ktorá má dolet iba 250 km. Otázkou je, či budú Nemci podobne postupovať pri dodávkach striel Taurus a tiež obmedzia ich dolet. V skladoch však majú pripravených okolo 600 kusov, ktoré môžu dodať ihneď – a tie obmedzený dolet nemajú. Pre Ukrajinu by to znamenalo výrazný nárast schopností. Uvádza sa však, že jednou z podmienok nemeckých dodávok je, že podobné zbrane dodajú Ukrajine najprv USA.