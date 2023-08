Kaczyński: Zber húb v Poľsku ohrozuje Brusel, nedáme si túto slobodu vziať

Predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyński v nedeľu varoval pred rastúcim vplyvom Európskej únie, ktorý by podľa neho mohol viesť k zákazu zbierania húb v Poľsku. Výroky tohto politika, ktorý často kritizuje Brusel, si všímajú poľské médiá aj opoziční politici.

Kaczyński na stretnutí s občanmi v Chelme na východe krajiny hovoril o tom, že v EÚ pokračujú snahy o vytvorenie jedného štátu v rámci celej únie. Nejde podľa neho o federalizáciu Európy, ale o sústredenie moci v Bruseli. Povedal, že Brusel chce rozhodovať o nakladaní s lesmi v jednotlivých členských krajinách. Nie vo všetkých krajinách EÚ môžu pritom ľudia chodiť do lesa, ako chcú, pretože lesy sú tam súkromné, dodal.

„My tú slobodu máme, chodíme na huby. Veľká časť Poliakov chodí na huby. Chodíme tam (do lesa), aby sme si oddýchli…, to je súčasť našej slobody a my si tú slobodu nedáme vziať,“ povedal Kaczyński.

Šéf PiS tiež uviedol, že je potrebné bojovať za to, aby si Poľsko mohlo vládnuť samo, pretože inak budú Poliaci „ľuďmi tretej kategórie“. Kaczyński, ktorý často vedie protiruskú aj protinemeckú rétoriku, tiež povedal, že „žiadnemu z našich susedov, ani z východu ani zo západu, nezáleží na tom, aby bolo Poľsko bohaté“.

Poľsko čakajú tento rok na jeseň voľby a PiS má podľa prieskumov najväčšiu šancu ich vyhrať. Nie je však jasné, či sa tejto strane podarí získať v parlamente väčšinu potrebnú na zostavenie vlády.

"Kaczyński vyhlásil, že v týchto voľbách ide o slobodu hubárčenia. Cítim sa trochu divne, keď mám takého rivala, "okomentoval na sociálnej sieti X, predtým twitteri, výroky predsedu PiS Donald Tusk. Ten je šéfom liberálnej a proeurópskej Občianskej platformy, najväčšej opozičnej strany v Poľsku.

Kaczyński v nedeľu v Chelme vystúpil v rámci takzvaného rodinného pikniku, ktorého cieľom je podľa PiS informovať o vládnom programe na podporu rodín. Opozícia tvrdí, že ide o kampaň vládnucej strany za štátne peniaze. Na týchto podujatiach sú zadarmo rôzne atrakcie pre deti, alebo sa pri nich rozdáva občerstvenie.