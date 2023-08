Prečo prídu americké tanky Abrams na Ukrajinu až tak neskoro?

Začiatkom roka sľúbil Západ Ukrajine nemecké tanky Leopard 2, britské Challenger 2 a americké stroje Abrams. Kým prvé dva typy na Ukrajine už dávno sú aj s vycvičenými posádkami a nemecké tanky sa zapojili aj do bojov, na americké sa stále čaká a prvé z nich by mali prísť až na jeseň. Prečo je to tak?

USA sú jednoznačne najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine. Poslali kľúčové zbrane ako húfnice kalibru 155 mm, raketomety HIMARS či protivzdušný systém Patriot a tiež množstvo munície. Bez americkej pomoci by sa Ukrajina bránila ruskej agresii len veľmi ťažko. V prípade tankov Abrams sa však USA správajú tak trochu ako povestný slon v porceláne.

Najprv ich sľúbili spolu s ďalšími západnými krajinami. Potom však dodali, že tanky Abrams pošlú až v roku 2024. Aj výcvik ukrajinských tankistov spustili až v máji. Tanky Leopard 2 a Challenger 2 pritom začala Ukrajina dostávať už vo februári a marci a ich posádky absolvovali výcvik už predtým.

Video Podľa odborníkov je to jeden z najlepších tankov, možno dokonca najlepší, na svete. Pozrite si Abramsy na videu US Army.

Teraz USA ako veľký úspech ohlásili, že prvé tanky Abrams pošlú na Ukrajinu už na jeseň. Oznámil to predstaviteľ americkej armády pre obstarávanie techniky Doug Bush. Ukrajina dostane spolu 31 tankov. Pôvodne malo ísť o stroje M1A2 v jednej z najnovších verzií. Neskôr sa však USA rozhodli, že Ukrajine pošlú staršiu verziu M1A1, ktorú predtým zmodernizujú. Oficiálnym dôvodom tejto zmeny je urýchlenie celého procesu.

To však nedáva žiadny zmysel. Tankov M1A2 majú Američania uložených v skladoch stovky až tisíce. V prípade potreby mohli byť na Ukrajine za pár dní. Prerábanie starých M1A1 na štandard M1A2 celý proces skôr spomaľuje ako urýchľuje. Jedine, že by dôvod bol celkom iný.

Od roku 1988, teda ešte za čias studenej vojny, začali tanky Abrams dostávať nový kompozitný pancier obsahujúci vrstvu ochudobneného uránu. Ten vzniká ako odpadový produkt pri spracovaní uránu pre použitie v jadrových elektrárňach. Ako už názov napovedá, je menej rádioaktívny ako bežný prírodný urán. Nepovažuje sa teda za rádioaktívnu látku v zmysle škodlivého žiarenia, ale skôr za toxický kov, ktorý škodí v prípade, že sa dostane do tela.

Čítajte viac Prvé Abramsy majú prísť na Ukrajinu na jeseň

Ako kov však má vysokú hustotu – 2,5-krát vyššiu ako oceľ. Je teda ideálny na výrobu projektilov, ktoré pancier prebíjajú, ale aj na výrobu samotného panciera. V tankoch Abrams sa ochudobnený urán používa na prednej strane korby a na veži chráni čelo aj boky. Presné zloženie tohto panciera je však utajované a Američania ho nedodávajú ani svojim spojencom. Všetky tanky Abrams, ktoré šli na export, sú bez neho. A to platí aj pre Ukrajinu.

Z tohto pohľadu už modernizácia starých M1A1 dáva zmysel. Časť korby a veže by beztak museli rozobrať, aby nahradili pláty ochudobneného uránu bežným pancierom. Počas tohto procesu je možné zabudovať do tankov aj nové vybavenie a elektroniku. A je lepšie robiť to so staršími strojmi, ako degradovať novšie M1A2.

Potiaľto je americké konanie úplne logické. Jeho vysvetľovanie však už menej a nemožno sa čudovať frustrácii Ukrajincov, ktorí na dodávky potrebných zbraní musia čakať a často jej dostávajú príliš málo a príliš neskoro. Aj tanky Abrams dorazia v čase, keď sa už začnú dažde, terén bude rozbahnený, a ich použitie bude veľmi obmedzené.