Južná Kórea začala evakuáciu desaťtisícov skautov z dejiska svetového jamboree

Cesta z táboriska do hlavného mesta trvá asi štyri hodiny. Celkovo je na evakuáciu z okresu Puan nasadených vyše 1 000 autobusov, ktoré majú zhruba 36 000 skautom z viac ako 150 krajín sveta, pomôcť dostať sa do bezpečia. Mladí skauti sa do konca svojho pobytu v Južnej Kórei presunú do ôsmich miest a provincií. Medzi účastníkmi je aj 86 Slovákov. Tajomníčka Rady pre komunikáciu Slovenského skautingu Mária Dirgová v pondelok informovala, že slovenská skupina je v poriadku.

Evakuácia je ďalšou komplikáciou pre jamboree, na ktorom už stovky skautov mali zdravotné ťažkosti pre vlnu horúčav. Akcia, ktorej sa celkovo zúčastnilo 40 000 ľudí, tiež čelila kritike kvôli zlej organizácii. „Je to prvýkrát za viac ako 100 rokov konania svetových skautských jamboree, keď sme museli čeliť takým zložitým problémom,“ uviedlo vedenie Svetovej organizácie skautského hnutia (WOSM).

Kvôli ťažkostiam už skôr svojich skautov z dejiska jamboree premiestnili Británia či Spojené štáty. Viac ako 400 českých skautov v mieste zostalo až do dneška. Na evakuáciu boli podľa hovorkyne českej organizácie Barbory Trojak dobre pripravení a na predčasný odlet domov sa nikto z Čechov nechystá.

Tajfún by mal na pobrežie udrieť vo štvrtok

Juhokórejský meteorologický ústav informoval, že tajfún sprevádza víchor s rýchlosťou 126 kilometrov za hodinu a očakáva sa, že ešte ľahko naberie na sile. Na pobreží by búrka mala udrieť vo štvrtok ráno miestneho času (v noci na štvrtok SELČ). V súvislosti s tajfúnom v Južnej Kórei očakávajú od stredy do piatka silný víchor a lejaky.

Japonskí meteorológovia oznámili, že tajfún sa dnes ráno miestneho času nachádzal 350 kilometrov južne od mesta Kagošima, ktoré leží na ostrove Kjúšú. Živel sa teraz pomaly presúva smerom na sever, dodali meteorológovia.

Juhokórejské ministerstvo bezpečnosti nariadilo miestnym úradom, aby v súvislosti s očakávaným tajfúnom pripravili uzávery pobrežných oblastí, trekingových chodníkov, podchodov, podjazdov a ďalších miest náchylných na záplavy.

Japonsko ruší lety

Tajfún Kchanún sprevádzajú prudké dažde. Japonské meteorologické úrady miestnych obyvateľov upozornili na riziko zosuvov pôdy, záplav v nížinách, smrští či silného vlnobitia na mori.

V prefektúre Kagošima na juhu Kjúšu úrady vydali príkaz na evakuáciu pre približne 540 000 obyvateľov, ktorý však nie je záväzný. Takisto pripravili viac než 300 dočasných ubytovacích zariadení. Lety medzi Kagošimou a Tokiom boli tiež zrušené. Prevádzka viacerých tovární na ostrove bude v stredu a vo štvrtok pozastavená.

Táborisko na kontroverznom pozemku

Už pred začiatkom jamboree zazneli kritiky ohľadom výberu miesta pre táborisko, ktoré je úplne bez stromov a chýba akákoľvek ochrana pred slnkom. Podľa kritikov bola lokalita Semangum pre skautské stretnutie zvolená v rámci snahy ospravedlniť ďalšie investície na kontroverznom pozemku na západnom pobreží krajiny, ktorý vznikol po vybudovaní 33 kilometrov dlhej pobrežnej hrádze. Od dokončenia výstavby bariéry v roku 2010 zostávala oblasť prevažne prázdna napriek plánom miestnych úradov vybudovať tam diaľnice, prístavy a medzinárodné letisko.

Niekdajší ambiciózny rozvojový projekt je teraz vnímaný ako ekologická katastrofa, ktorá zničila pobrežné mokrade a poškodila rybolov, uviedla agentúra AP. Provincia Čolla pukdo, ktorá sa úspešne uchádzala o usporiadanie jamboree, v dokumente z roku 2018 podľa AP napísala, že hlavným dôvodom pre organizovanie podujatia je prilákať investície do infraštruktúry v oblasti po tom, ako pôvodný projekt nepokročil tak, ako úrady dúfali.