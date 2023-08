Zabijak vrtuľníkov. Raketa, proti ktorej nepomôžu ani klamné ciele

Ukrajinskí vojaci dosiahli tento zostrel pomocou prenosných rakiet (tzv. MANPADS). Spomínaná 47. brigáda má vo svojej výzbroji švédske rakety RBS 70 a je pravdepodobné, že ich použili aj na zničenie Ka-52. Švédsko dodalo tieto rakety začiatkom tohto roka. Ukrajinskí vojaci sa na ne začali cvičiť na trenažéroch už v januári. V máji bolo potvrdené ich použitie s tým, že s nimi Ukrajinci zostrelili strely s plochou dráhou letu aj iránske kamikadze drony Šáhid-136.

RBS 70 sú ťažšie ako prenosné rakety Igla sovietskej výroby alebo americké strely Stinger. Celý komplet má hmotnosť 87 kg a preto sa neodpaľuje z pleca, ale z trojnožky. Okrem hmotnosti však má RBS 70 aj vyššie výkony. Ciele môže zasiahnuť až do vzdialenosti 9 km a do výšky 5 km. To je výhoda na záporožskej fronte, kde zvykli ruské vrtuľníky Ka-52 útočiť na podobnú vzdialenosť okolo 9 km a ostávali pri tom mimo dosah slabších prenosných rakiet.

Čo je však hlavnou výhodou RBS 70, je navádzanie na cieľ s pomocou laserového lúča. Infračervené navádzanie možno zmiasť klamnými tepelnými cieľmi a navádzanie radarom sa dá rušiť elektronickými prostriedkami, Raketa RBS 70 je však proti týmto opatreniam úplne imúnna. Tieto strely Švédsko úspešne exportovalo do 20 krajín. Medzi nimi je aj susedné Česko.

Raketa je dlhá 1,32 m a jej hlavica má hmotnosť 1,1 kg. Obsahuje 3000 volfrámových guľôčok, ktoré po výbuchu zasypú cieľ. Rýchlosť staršej verzie strely je 1,6 Machov, novšia verzia dosahuje až 2 Machy, čo znamená, že vzdialenosť 5 km preletí za 12 sekúnd.