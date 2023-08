Poliaci pôjdu voliť 15. októbra, Kaczyński chce aj referendum o migrantoch

Poliaci budú rozhodovať o novom zložení Sejmu, dolnej komory parlamentu, aj Senátu. „Zúčastni sa volieb. Budúcnosť Poľska je záležitosťou každého z nás. Využi svoje právo,“ vyzval Duda. Podľa prieskumov verejnej mienky najväčšie šance vyhrať má národno-konzervatívne Právo a spravodlivosť (PiS), ktoré je pri moci od roku 2015. Nie je však jasné, či v Sejme získa väčšinu potrebnú na zostavenie vlády. Poľský Sejm má 460 členov a Senát, teda horná komora, sto.

PiS chce, aby sa zároveň s voľbami konalo referendum o prijatí nových únijných migračných pravidiel. Tie namiesto kvót na prerozdeľovanie migrantov počítajú s tým, že každá krajina bude zodpovedná za určitý počet ľudí, ale nemusí ich nevyhnutne prijímať. Môže tiež poskytnúť finančný príspevok alebo inú pomoc, napríklad expertízu alebo materiálnu podporu.

Podľa poľského vicepremiéra a predsedu PiS Jaroslawa Kaczyńského je o veci potrebné usporiadať referendum vzhľadom na to, že Poľsko už prijalo 1,5 milióna až dva milióny ľudí utekajúcich z Ukrajiny pred ruskou inváziou. Tvrdí, že by bolo nespravodlivé, aby Varšava musela platiť za to, že odmieta prijímať migrantov z iných krajín. Poľsko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu platí za jedného z najväčších podporovateľov napadnutej krajiny.

Vláda PiS sa stavia do úlohy ochrancu tradičných kresťanských hodnôt a garanta poľskej suverenity. Prezident Duda, ktorý je jej blízkym spojencom, v pondelok podpísal zákon o zvýšení prídavkov na deti z 500 zlotých na 800 zlotých. Súčasný poľský kabinet dlhodobo vedie spory s Európskou komisiou najmä pre kontroverznú poľskú justičnú reformu, ktorá podľa kritikov v Poľsku i v zahraničí ohrozila nezávislosť súdnictva. Najväčšia opozičná strana, liberálna a proeurópska Občianska platforma, hovorí, že treba PiS odstaviť od vlády, aby Brusel odblokoval Poľsku výplatu peňazí z únijných fondov zmrazených pre porušovanie princípov právneho štátu.