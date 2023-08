Horúčavy z nich robia nočných vtákov. Američania ožívajú až po západe slnka

O nových návykoch Američanov v horúčavávh píše denník Wall Street Journal.

Obvykle pusté nočné scenérie mesta ožívajú, obchodníci upravujú svoje otváracie doby a fungujú po boku klubov a flámujúcich ľudí. Iní okolo polnoci cvičia a obstarávajú si pochôdzky. Robotníci na stavbách začínajú pracovať už o štvrtej ráno.

Foto: SITA/AP, Eric Gay Heat Wave Texas Cyklisti si dávajú prestávku počas večernej jazdy v texaskom San Antoniu.

„Niekam ten pohyb dostať musíte,“ hovorí Hank Behniwal, finančný riaditeľ vo farmaceutickej spoločnosti, ktorý so svojou ženou Raji posunul rutinný beh po práci až do neskorých hodín. Manželia sú prekvapení, že na predmestí Fort Worth v Texase sú o 11. hodine večer desiatky bežcov, psíčkarov a chodcov. Aký najväčší rozdiel pozorujú pri pohybe v noci? Musia sa vyhýbať nočným tvorom, ako sú žaby, medvedíky čistotné a obrí hmyz. Aj nakupovať začali Behniwalovci až po deviatej večer, miestny supermarket je ale aj v tej hodine prekvapujúco plný. Horúčavy menia to, ako a kedy ľudia utrácajú svoje peniaze.

Klimatická úzkosť: Budú sa ľudia báť privádzať deti na nezdravú planétu? Video Ako riešiť klimatickú úzkosť, ak už u niekoho nastane? / Zdroj: V relácii Pravda o klíme odpovedá psychologička O2 Športovej akadémie Mateja Tótha Andrea Antalová.

Internetový obchod Amazon eviduje od júna do začiatku augusta nárast vyhľadávania zatemňovacích závesov o 113 percent v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Lime, prenajímateľ elektrických kolobežiek, pozoruje nárast vo využití svojich služieb o 25 percent medzi deviatou a jedenástou večer a o dve percentá medzi jednou a treťou hodinou ráno. Dáta platia pre Austin v Texase, kde denné teploty neustále prekračovali 32 stupňov Celzia, a porovnávajú jún a február tohto roku.

Svoj denný režim zmenila aj Neha Manojová, ktorá sa tento rok v lete presťahovala do Houstonu v Texase. Keď skončí pracovný deň ako programátorka, na pár hodín si zdriemne, prebudí sa okolo polnoci, ide nakúpiť potraviny a zaplávať si do bazéna vo svojom bytovom dome, kde bežne stretáva susedov s rovnakým úmyslom. „Chodím spať oveľa neskôr, ale keďže si dlho zdriemnem pred tým, som schopná ráno vstať do práce a celé to opakovať,“ opisuje.

S klimatológom Lapinom o tom, na aké oteplenie sme ešte schopní sa adaptovať a kto vyhynie? Video Prečo budú suché krajiny suchšie a vlhké budú vlhkejšie, s častými povodňami? Prečo ide koncentrácia skleníkových plynov stále podľa katastrofického scenára? / Zdroj: Relácie Pravda o klíme

Prispôsobujú sa aj miestne samosprávy, ktoré upravujú otváracie hodiny bazénov a pláží. Austin nedávno oznámil, že šesť letných verejných bazénov zostane otvorených ešte v septembri, pretože vlna horúčav pretrváva. Nate Warren, spisovateľ zo Starkville v Colorade, žije v dome bez klimatizácie a každý deň za posledné dva mesiace sa snaží chodiť spať čo najneskôr, aby v ňom vydržal. „Mojím zámerom je vydržať viac-menej, až kým začne svitať. Čo sa mi darí čoraz častejšie,“ hovorí. Najlepšie sa mu vraj píše okolo deviatej večer, keď otvorí všetky okná v dome a pustí dovnútra vánok. „Keď sa mi podarí za mesiac ušetriť sto dolárov (91 eur) tým, že zmením svoje návyky, urobím to,“ hovorí Warren, hoci uznáva, že si menšiu klimatizáciu zrejme zaobstará v chladnejších mesiacoch, keď ceny klesnú.

Najväčšie zmeny však museli urobiť tí, ktorých práca je priamo ovplyvnená teplom. Niektoré tímy robotníkov z DPR Construction v Phoenixe teraz začínajú už o štvrtej ráno, o hodinu skôr, ako je v lete bežné. Keďže je v tú hodinu stále tma, zaobstarala firma na stavenisko obrovské svetelné stožiare, ktoré „ožiaria celý svet“, hovorí stavebný majster Tom Corey.

Nový pohľad na klimatické zmeny: Akú veľkú neplechu robí ľudstvo s planétou a akú si robí planéta sama? Video Zdroj: Hosťom relácie Pravda o klíme je František Simančík zo SAV.

Okolo štvrtej sa prebúdza aj Mikael Truesdale, ktorý v San Diegu vyrába sviečky. Odlieva ich každé ráno a potrebuje, aby stuhli pred ôsmou hodinou, kým na dom začne pražiť slnko. Inak prídu navnivoč, vysvetľuje. „Mám pocit, ako keby som sa skrýval pred slnkom,“ povedal Truesdale, ktorý si do domu tiež nainštaloval zatemňovacie závesy. Výhodou podľa neho bolo, že horúčava ho inšpirovala k vytvoreniu jeho najpredávanejšej sviečky s vôňou borovice, cyprusu a klinčekov, ktoré ľuďom pripomínajú chladnejšie dni.

Behniwalovci z Fort Worth renovujú dom, do ktorého sa chcú nasťahovať na jeseň. Maliar a lakovník, ktorých si najali, na mieste pracujú až do troch hodín nadránom. Pre obavy, že budú rušiť susedov, Hank Behniwal zaťukal na všetky okolité dvere a vec vysvetlil. Susedia to vraj pochopili. Hoci si na menej spánku pár zvykol, manželia pre Wall Street Journal pripustili, že sa tešia na návrat k bežnému režimu.

„Ak sa toto bude diať každý rok, budeme sa musieť zamyslieť nad tým, kde chceme bývať, pretože premeniť sa každé leto na nočné tvory je jednoducho nepraktické. Máme denné zamestnanie, v noci potrebujeme spať,“ povedal Behniwal.