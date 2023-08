Sme veľmoc. Praha, Berlín či Paríž budú opäť naše, zaznelo v ruskej štátnej televízii

Upozornil na to server idnes.cz. „Budeme čoraz viac získavať úlohu, ktorú malo Ruské impérium. Nežartujem, keď hovorím, že Berlín, Drážďany, Praha, Ľubľana, to všetko bude pod našou kontrolou,“ vyhlásil ruský politológ Nikolaj Vavilov v programe 60 minút, ktorý vedie moderátorka a propagandistka Oľga Skabajevová.

„Nie je to bezdôvodné. Zamyslite sa nad tým. V roku 1815 sme vstúpili do Paríža (počas napoleonských vojen), na konci 18. storočia do ďalších krajín, v roku 1941 do Berlína – to nie je náhoda. Rusko je najväčšia krajina v Európe, obrovská sila, to je jednoducho pravda,“ dodal Vavilov. Uviedol pritom nesprávny údaj, pretože Rusi do Berlína dorazili až v roku 1945.

„Prečo sme sa zakaždým stiahli? Prečo sme sa pri našich víťazstvách správali tak nezodpovedne?“ reagovala Skabajevová. Vavilov ale namiesto odpovede ďalej pokračoval vo svojom monológu. „Skutočné víťazstvo dosiahneme, keď budeme stáť v Kyjeve,“ vyhlásil.

Vavilovove slová mali veľkú odozvu na sociálnych sieťach. Komentoval ich aj poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Geraščenko. „Takže ruskí propagandisti tvrdia, že ich krajina získa späť Berlín, Prahu či Paríž,“ napísal na Twitteri a zdieľal aj video s Vavilovom.

Pod jeho príspevkom sa za krátko objavilo mnoho posmešných komentárov na adresu Ruska. „Nedokážu ani obsadiť Bachmut a zároveň vedú reči o dobývaní európskych hlavných miest. Rusi sú ako malé deti,“ uviedol jeden z diskutérov.

„Neviem, čo Vavilov predtým pil, ale chcem to tiež,“ napísal ďalší používateľ. „Rusi: všetky kefky na zuby, riad a papierové obrúsky zo všetkých miest, ktoré obsadíme, budú tiež naše,“ konštatoval iný debatujúci.

Nie je to pritom prvýkrát, čo vo vysielaní ruskej štátnej televízie zaznelo, že Rusko by si malo uzurpovať niektorú z európskych krajín. Propagandista Vladimir Solovjov okrem iného vyhlásil, že Rusko by malo „denacifikovať Pobaltie“ a že Poľsko s Fínskom „v skutočnosti túžia po návrate k matičke Rusi“. Podľa Solovjova sa Helsinki a Varšava v dobách ruského impéria „výborne rozvinuli“.

Propagandista v minulých mesiacoch tiež povedal, že ak Rusko prehrá vojnu na Ukrajine, vezme so sebou celý svet. „Kto potrebuje svet, keď v ňom nie je Rusko,“ povedal a apeloval na Kremeľ, aby na Ukrajine použil svoje jadrové zbrane.