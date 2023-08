Vojna na Ukrajine priniesla renesanciu mobilných protilietadlových guľometov

Keď v máji 1940 nacistické Nemecko prekvapujúco zaútočilo na Francúzsko, Belgicko a Holandsko, znamenali ľahké samohybné protilietadlové zbrane nepríjemné prekvapenie pre západných spojencov. Nemci montovali guľomety a ľahké rýchlopalné kanóny kalibru 20 mm na vozidlá, ktoré sprevádzali útočiace tanky. Keď sa teda spojenci snažili zastaviť postupujúce nemecké kolóny bombardérmi, privítala ich vražedná paľba zo zeme.

V roku 2023 sú takéto samohybné protilietadlové guľomety a ľahké kanóny na Ukrajine čoraz žiadanejšie. Dôvodom je ich účinnosť proti dronom. Začalo to v zime útokmi kamikadze dronov Šáhid-136 na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Na ich ničenie potrebovala Ukrajina mobilné protilietadlové jednotky, ktoré presúvala podľa toho, ktorou trasou tieto drony leteli. Šáhid-136 je pomalý stroj, jeho maximálna rýchlosť je 185 km/h. Obrancovia tak mali väčšinou dosť času na presun.

Pokračuje to aktuálnou ukrajinskou ofenzívou v Záporožskej oblasti. Rusi tam majú nedostatok delostrelectva, ktorý sa snažia nahrádzať útokmi samovražedných dronov Lancet na ukrajinskú techniku. Svoje delostrelectvo a raketomety preto Ukrajinci chránia mobilnými protilietadlovými guľometmi. Tie tvoria len jednu vrstvu obrany proti dronom. Tak, ako je mnoho druhov dronov, tak je aj viac obranných prostriedkov proti nim. Na tie menšie sa nevyplatí plytvať drahými raketami a nie vždy je k dispozícii účinná rušička. To otvára priestor pre klasické guľomety.

Oproti časom druhej svetovej vojny a začiatkom studenej vojny sa však tieto zbrane líšia modernými zameriavacími prístrojmi. Ich operátori sa tak nemusia spoliehať iba na svoj zrak a ručné ovládanie zbrane, pri niektorých typoch za nich väčšinu práce urobí elektronika. To je prípad tureckého systému SARP DUAL, ktorý sa na Ukrajine objavil na viacerých typoch vozidiel.

Ide o diaľkovo ovládanú vežičku s dvomi ramenami, ktorá má modulárnu konštrukciu. To znamená, že sa v nej dajú podľa potreby a podľa typu misie jednoducho zamieňať hlavné zbrane – a to od ľahkého guľometu až po 40 mm granátomet. Vežička je na strope vozidla, operátor sedí vnútri a ovláda ju pomocou displejov. Pre protilietadlové účely v nej Ukrajinci používajú guľomet kalibru 12,7 mm v jednom ramene a dvojicu guľometov kalibru 7,62 mm v druhom ramene. Podľa údajov výrobcu je pre ťažký guľomet k dispozícii 500 nábojov, pre ľahké guľomety je zásoba munície až 1500 kusov.

Na Ukrajine sa systémy SARP DUAL objavili namontované na starých sovietskych pásových vozidlách MT-LB a najnovšie aj na amerických transportéroch M113. Zaujímavé je, že Turecko predáva Ukrajine svoje zbrane v úplnej tichosti. Ich prítomnosť prezradia až zábery z bojiska. Takto vlani v auguste prišlo z Turecka napríklad okolo 200 obrnených vozidiel Kirpi. Rovnako už vlani v lete dodali Turci Ukrajine svoje raketomety TRLG-230 aj s kazetovou muníciou – a nikto si to ani nevšimol. A stačilo, že Američania minulý mesiac oznámili dodanie rovnakej kazetovej munície a hneď sa spustili protesty.

⚡️An interesting sample of equipment in the Ukrainian military from 1 separate special purpose brigade. It is indicated that this is a Turkish-made air defense system.



Preliminarily resembles the SARP Dual combat module from Aselsan installed on the M113. The crew of the… pic.twitter.com/LDN4wCZ­L1O