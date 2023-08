Požiare na Havaji majú šesť obetí. Ľudia v panike utekali pred živlom do oceánu

Evakuovať museli stovky ľudí, z ktorých niektorí pred živlom utekali do oceánu. Plamene zničili časť historickej Lahainy na západe, horí ale aj v hornatom strede ostrova a na susednom „Veľkom ostrove“ Havaj. Médiá informujú o ľuďoch s popáleninami a „apokalyptických“ scénach.

„S ľútosťou musím oznámiť, že tesne pred tým, než sme sa ujal slova, bolo potvrdených šesť mŕtvych,“ povedal Bissen na tlačovej konferencii v stredu po desiatej hodine ráno miestneho času (22:00 SELČ). Zdôraznil, že bilancia obetí je zatiaľ iba predbežná, pretože na ostrove pokračujú záchranné operácie.

Problémy s požiarmi sa na Havajských ostrovoch zdramatizovali v utorok, keď viceguvernérka Sylvia Lukeová vyhlásila stav núdze a mobilizovala národnú gardu. Na Maui odvtedy zostáva bez prúdu asi 15-tisíc odberateľov, teda zhruba desatina populácie.

Prácu hasičov sťažuje silný vietor s nárazmi s rýchlosťou až okolo 100 kilometrov za hodinu, kvôli ktorému nemôžu vzlietnuť hasiace vrtuľníky. Vietor ale tiež zhadzuje stromy a elektrické vedenie, cez ktoré sa hasiči ťažko dostávajú na miesta požiaru aj po zemi.

Najdramatickejšie zábery v stredu prichádzali z letoviska Lahaina, kde zrejme plamene zničili desiatky obytných domov a podnikov. Videá v amerických médiách ukazovali dym a oheň aj v zastavaných oblastiach, presný rozsah škôd a evakuácií v trinásťtisícovom meste však nebol ihneď jasný. Záchranári neďaleko mesta vytiahli z oceánu 12 ľudí, ktorí boli pri úteku pred plameňmi a dymom nútení vliezť do vody.

„Nejazdite do mesta Lahaina,“ vyhlásilo vedenie tunajšieho okresu tesne predtým, než v oblasti uzavrelo cesty pre všetkých okrem krízových pracovníkov. S plameňmi medzitým hasiči bojovali aj v centrálnej časti ostrova. Na najväčšom letisku na ostrove podľa úradov uviazlo asi 1 800 cestujúcich.

Nemocnice na Maui sa medzitým plnili ľuďmi s popáleninami a otravou dymom, lekári ich však musia nechať letecky prevážať na iné ostrovy, pretože na Maui nedisponujú vybavením na liečbu vážnych popálenín. „Stretávame sa aj s problémami ohľadom prepravy. Nefungujú telefóny, mobily ani tiesňové volania. Z okresu Maui sa nejde dovolať do západnej Lahainy,“ opísala situáciu televízii CNN Lukeová. Satelitné telefóny sú podľa nej teraz jediným spoľahlivým spôsobom komunikácie.

Na susednom ostrove Havaj medzitým federálne úrady vyhlásili stav prírodnej katastrofy, ktorý umožní uvoľniť prostriedky pre ohrozenú obec s asi 200 domami a 500 ľuďmi. Oheň sa tam v tej chvíli šíril nekontrolovane a spálil najmenej 243 hektárov vegetácie.

Za silný vietor podľa Národnej meteorologickej služby (NWS) sčasti môže hurikán Dora, ktorý ostrov míňa z južnej strany v bezpečnej vzdialenosti asi 800 kilometrov. Pri Havaji sa teraz nachádza tlaková níž spojená s Dorou z juhu a tlaková výš zo severu. „Suché počasie a nárazy vetra spoločne vytvárajú podmienky, v ktorých sa už existujúce požiare ľahko šíria,“ popísal meteorológ z Honolulu Jeff Powell.

Vietor by mal na súostroví ku koncu dňa slabnúť, dážď, ktorý by pomohol hasičom, sa však neočakáva. Guvernér Josh Green, ktorý sa vracia zo súkromnej cesty, vo vyhlásení uviedol, že požiare si zrejme vyžiadajú obete na životoch. „Je to strašná katastrofa… Lahaina na Maui bola zničená a stovky miestnych rodín bolo vyhnaných z domovov,“ citovala ho CNN.

Požiare na Havaji sa líšia od tých, ktoré sa každoročne objavujú na západe Spojených štátov. Vznikajú skôr na rozľahlých trávnatých plochách v suchších častiach ostrova a sú obyčajne menej rozsiahle ako tie pevninské.

Požiare boli však na Havaji i ďalších tropických ostrovoch vzácne pred príchodom ľudí a tamojšie prírodné ekosystémy sa vyvíjali bez nich. Keď sa teraz požiare objavia, znamenajú preto potenciálne väčšiu škodu pre životné prostredie. Plamene napríklad spaľujú vegetáciu a s vetrom odnášajú suchú pôdu. Pokiaľ po požiari nasleduje silný dážď, vyplavený materiál môže s vodou spadnúť do oceánu a dusiť koralové útesy.