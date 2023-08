Terče vtipov. Ruský hovorca oživil spomienky na Komického Alího z Iraku

Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov sa stal počas vojny na Ukrajine legendou. Jeho tvrdenia z ríše fantázie vyvolávajú buď neveriace krútenie hlavy alebo záchvaty smiechu. Oživil tiež spomienky na podobný prípad spred dvadsiatich rokov – Komického Alího z Iraku.

Muhammad Saíd as-Saháf bol ministrom informácií vo vláde Saddáma Husajna. Svet ho však poznal skôr pod prezývkou Komický Alí. Išlo o narážku na ministra obrany Alího Hasana al-Madžída, ktorého prezývali Chemický Alí. Al-Madžíd bol Saddámovým bratrancom a prezývku si vyslúžil použitím chemických zbraní proti Kurdom. Na rozdiel od neho bol Komický Alí úplne neškodný.

Preslávil sa tlačovkami, na ktorých oznamoval neexistujúce úspechy irackej armády. Jeho najobľúbenejším tvrdením bolo, že všetkých amerických vojakov v Iraku zmasakrujú. Zároveň s kamennou tvárou dokázal tvrdiť, že žiadni americkí vojaci v Iraku vlastne nie sú, ale je to len hoax, ktorý šíri CNN. A vôbec mu neprekážalo, že tieto dve tvrdenia si vlastne navzájom odporujú.

Niekedy jeho tlačovky získali efektnú vizuálnu kulisu, keď si na ne iní ministri doniesli svoje zlaté či inak zdobené kalašnikovy, ktoré zjavne mali symbolizovať drvivú prevahu Saddámovej armády nad Američanmi. Tvárou v tvár tejto prevahe americkí vojaci podľa komického Alího buď masovo páchali samovraždy, horeli zaživa vo svojich tankoch alebo sa po stovkách vzdávali.

Na jednej z posledných tlačoviek tvrdil reportérom, že do Bagdadu žiadni Američania nevstúpili. Americké tanky Abrams mu pri tom jazdili za chrbtom po susednej ulici a okolo sa ozývala streľba. Po porážke Saddámovho režimu sa Muhammad Saíd as-Saháf istý čas skrýval, potom sa vzdal Američanom. Tí ho chvíľu vypočúvali a potom prepustili. Odsťahoval sa do Spojených arabských emirátov, utiahol sa do úzadia a na Komického Alího sa rýchlo zabudlo.

Američania dospeli k názoru, že svojim vyhláseniam skutočne veril a keď zistil, že žil v blude, zrútil sa mu svet. V Saddámovom režime sa totiž vodcovi nikto neodvážil povedať zlé správy a tak všetci hlásili neexistujúce úspechy. As-Saháf ich potom len tlmočil na tlačovkách. Nemal ani potuchy o tom, aká je situácia v skutočnosti zlá, a že Američania sú tak blízko pri Bagdade.

V tomto sa natíska paralela s hovorcom ruskej armády Igorom Konašenkovom. Hovorí sa, že Putin tiež nemá rád zlé správy (a ich poslov) a preto mu všetci chcú hovoriť len tie najlepšie informácie. A tak je veľmi reálna predstava, že keď ruský vojak na fronte zničí ukrajinský tank a podá o tom hlásenie, jeho veliteľ to prikrášli na dva zničené tanky. Na oblastnom veliteľstve to ešte vylepšia na štyri tanky a do Kremľa napokon príde správa o zničení celej ukrajinskej obrnenej jednotky. A Konašenkov to s kamennou tvárou oznámi na tlačovke, pretože nemá dôvod o oficiálnom hlásení pochybovať.

Takto sa napríklad stal terčom vtipov 1. septembra minulého roku, keď oznámil zničenie 44 raketometov HIMARS, hoci Ukrajina ich vtedy dostala dokopy iba dvadsať. Mimochodom, napriek veľkému ruskému úsiliu nebol dodnes zničený ani jeden HIMARS. To, čo Rusi hrdo dokladali aj videami, boli len návnady v podobe atráp z kartónu a preglejky, na ktoré si úplne zbytočne minuli cennú navádzanú muníciu…

VIDEO: Takto vystupuje Igor Konašenkov, pozrite si ho naživo. V tomto prípade 2. júla 2022 hovorí o zničení polovice bojovej sily troch ukrajinských práporov.

Video

To, že podľa Konašenkova ruské sily likvidujú západnú techniku ešte skôr, ako ju Západ dodá, a že celé ukrajinské letectvo bolo zničené už najmenej desaťkrát (hoci stále lieta) sa ešte dá ako-tak pochopiť. Ruský hovorca sa však zaskvel aj výrokmi, ktoré by mu i Komický Alí závidel. Medzi ne patrí napríklad tvrdenie, že Američania chceli na Ukrajine nakaziť holuby rôznymi chorobami a poslať ich do Ruska. Medzi týmito chorobami mal byť podľa neho napríklad „chrípkový vírus H5N1 s úmrtnosťou 50 percent“.

Okrem toho, že obaja sú (resp. as-Saháf bol) terčom vtipov a mémov, majú spoločné aj vysoké postavenie. Kým Komický Alí bol ministrom, ani Konašenkov nie je len tak nikto. Okrem hlavného hovorcu ministerstva obrany je aj šéfom jeho oddelenia informácií a má hodnosť generálporučíka.

