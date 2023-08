Nadávajú na Putina a donášajú na druhých. Ľudia v Rusku využívajú aplikáciu na udávanie

Aplikácia, ktorú vymyslel ruský programátor ako paródiu na udavačstvo, sa stala populárnou aj medzi skutočnými udavačmi. Rusi v aplikácii Moj donos (Moje udanie) napísali cez 5000 udaní, z ktorých pätina bola mienená úplne vážne, upozornil server Môžem objasniť, ktorý získal prístup do databázy týchto udaní. Vtip sa vymkol kontrole, usúdil web.

Prvú verziu aplikácie tvorca vymyslel už v roku 2018, no vtedy úspech nemala. Tento rok v januári sa znovu objavila v online distribučnej službe Google Play, a to aj s logom podobným znaku, ktorý používajú ruské úrady na internete. Aplikácia síce uvádza, že nemá nič spoločné s úradmi a že slúži len na zábavu, aj tak ju veľa ľudí využilo na zúčtovanie so svojimi krajanmi, uviedol tvorca aplikácie, ktorý teraz žije v jednej nemenovanej európskej krajine. Najčastejšie sa podľa neho udania píšu na ľudí, ktorí sú proti vojne s Ukrajinou.

„Udavači nikam nezmiznú, tak nech radšej píšu sem, kde všetko zostane,“ povedal tvorca aplikácie. „Ľudí hľadajú vo vyhľadávači, kde by sa mohli posťažovať, a kvôli kľúčovým slovám sa im zobrazí aplikácia, a tak tam bez ďalšieho zisťovania napíšu udania,“ povedal. Dúfa, že tak udavač zo seba dostane všetku zlobu bez toho, aby si uvedomil, že si uľavoval v paródii. „Dúfam, že som pomohol odvrátiť nebezpečenstvo,“ povedal.

Počas pol roka si aplikáciu stiahlo viac ako 10.000 ľudí, ktorí napísali viac ako 5000 udaní. Väčšina je mienená ako vtip, ale asi pätina obsahuje taký podrobný popis priestupkov „narušiteľov“, že by sa mohla stať dôvodom na postih za „diskreditáciu“ či „šírenie klamstiev“ o ruskej armáde. Za to hrozí v Rusku až 15 rokov za mrežami.

Napríklad jedna z udavačiek sa posťažovala na šéfku firmy v ruskom Togliatti, kde pracuje jej dcéra, že podporuje Ukrajincov a o ruských vojakoch povedala, že umrú „ako mleté mäso“. Server poznamenal, že na webe tejto firmy je reklama na službu v armáde.

Terčom sa ale stala aj trénerka fitness, ktorá podľa udania „sprosto nadávala na prezidenta Vladimira Putina“; trénerka totiž ako zanietená vlastenka vyčíta režimu prílišné zľutovanie s nepriateľom.

Veľa udanií je na Rusov, ktorí sa vyhýbajú povolaniu do armády. „Taký mladý a už je proti Putinovi!“ píše anonymný donášač a vyčíta úradom, že „bastardov“ prehliadajú. „Pošlite ich do boja, nech ich tam naučí milovať vlasť!“ dodáva.

V databáze je aj udanie susedky na seniora, ktorý na syna kričal, že „ten starý vôl nás dostane do Haagu“. Asi išlo o zatykač, ktorý na Putina vystavil Medzinárodný trestný súd (ICC).

Tridsaťšesťročný moskovský učiteľ angličtiny a hudby si vyslúžil šesť udaní, že je „zradca“ a šíri „extrémistické informácie“ urážajúce armádu a prezidenta. Dotyčný predpokladá, že je to dielo jeho bývalej partnerky, s ktorou sa rozišiel kvôli politickým názorom. Zdá sa mu, že sa všetko deje rovnako ako v Sovietskom zväze.

„Vykresliť portrét udavača nie je možné,“ myslí si antropologička Alexandra Archipovová, podľa ktorej udania píšu úplne rozdielni ľudia. Skôr možno odhadnúť ich motívy, siahajúce od túžby po potrestaní človeka, ktorý ich niečím urazil, cez materiálny zisk, napríklad v podobe odstránenia hlučných susedov, až po „bdelých občanov“ túžiacich pomáhať pri hľadaní nepriateľov štátu. Postoj štátu k udavačstvu podľa nej nie je jednoznačný: autokracia sa už neopiera o masové represie ako za Stalina, ale o selektívne, náhodné represie. Úlohou dňa nie je zdecimovať určité vrstvy obyvateľstva, ale donútiť ľudí sa báť.