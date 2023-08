Česko má náskok. Bojové vrtuľníky Viper tam už o pár dní začnú lietať

V susednom Česku sú už pripravené dva bojové vrtuľníky AH-1Z Viper. Prvý let s českým pilotom nad českým územím je naplánovaný na 17. augusta. O rovnaké stroje majú záujem aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Vrtuľníky AH-1Z Viper pripravujú na základni v Náměšti nad Oslavou na prvý let.

Česko si už v roku 2019 objednalo 12 amerických vrtuľníkov. Išlo o osem viacúčelových transportných vrtuľníkov Bell UH-1Y Venom a štyri bojové helikoptéry AH-1Z Viper. Minulý rok USA venovali Česku ďalších osem strojov ako náhradu za vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Američania darovali ďalších šesť bojových a dve transportné helikoptéry. Česko tak bude mať spolu po desať kusov z každého typu.

Tieto vrtuľníky sa prvýkrát objavili už počas vojny vo Vietname, súčasné verzie s nimi však majú spoločné iba typové označenie. Od tých „vietnamských“ sa líšia napríklad tým, že majú dva motory namiesto jedného a zosilnené rotory. Majú teda vyššie výkony, o modernejšom prístrojovom vybavení a výzbroji nehovoriac. Je to ako pri rôznych generáciách automobilov – tiež by ste asi nepovedali, že Golf 1 je to isté auto ako Golf 8…

Prvé dva vrtuľníky AH-1Z dorazili do Česka 26. júla. Na 22. základňu vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou ich dopravilo americké transportné lietadlo C-17 Globemaster. Po vyložení ich zmontovali a teraz čakajú na prvý let. Ten sa uskutoční vo štvrtok 17. augusta. V kokpite bude sedieť český pilot aj jeho americký kolega.

Ďalšie štyri stroje privezú do polovice septembra. Pôjde o dva AH-1Z Viper a dva transportné UH-1Y Venom. „Dodanie prvých amerických vrtuľníkov je významným momentom pre modernizáciu armády. Vrtuľníkové letectvo sa tým posúva do 21. storočia. Zbavujeme sa tak závislosti na ruskej technike a prechádzame na modernú západnú platformu dodanú významným spojencom,“ povedala česká ministerka obrany Jana Černochová.

Rovnaký typ, AH-1Z Viper, ponúkli Američania aj Slovensku po tom, čo sme na Ukrajinu dodali stíhačky MiG-29. Za dvanásť strojov aj s výzbrojou a ďalším vybavením v celkovej hodnote prevyšujúcej miliardu eur by Slovensko zaplatilo len okolo 300 miliónov eur. Ministerstvo obrany SR začiatkom júla zaslalo žiadosť vláde Spojených štátov amerických o spracovanie konkrétnej cenovej ponuky na vrtuľníky Viper aj s termínom dodania, ich vybavenie, výcvik a logistické zabezpečenie.