WP: Ukrajinskí piloti dokončia výcvik na F-16 najskôr na budúci rok v lete

Prvá skupina šiestich ukrajinských pilotov dokončí výcvik na amerických strojoch F-16 najskôr v lete budúceho roku. S odvolaním sa na vysokopostavených ukrajinských vojenských a vládnych predstaviteľov to píše denník The Washington Post (WP).

US Air Force

Ukrajina ich ešte nemá. No F-16 už dozerajú na Rusko Video

Prekážkou je podľa denníka okrem iného jazyková bariéra, ale aj rozdielne predstavy Kyjeva a Washingtonu o využití lietadiel na bojisku.

Začiatok výcviku na stíhačkách už bol niekoľkokrát odložený. Okrem iného budú musieť piloti, ktorí už podľa WP hovoria plynne anglicky, absolvovať aj štvormesačný jazykový kurz v Británii, aby sa naučili terminológiu potrebnú na ovládanie lietadiel. Výučbu budú mať spoločne s pozemným personálom, ktorý na tom môže byť s angličtinou horšie ako piloti. Výcvik celých posádok spolu požadovalo podľa ukrajinských činiteľov Dánsko. Tamojšie ministerstvo obrany sa k záležitosti odmietlo vyjadriť, píše WP.

Bojový výcvik, ktorý bude trvať približne šesť mesiacov, sa kvôli tomu odsúva na január 2024, uvádzajú ukrajinskí predstavitelia. Druhá skupina, ktorá má tiež približne šesť pilotov, by mala začať výcvik pol roka po tej prvej, teda približne na konci budúceho roka.

„Označil by som to za prieťahy,“ povedal jeden z nemenovaných ukrajinských predstaviteľov. Spolu s ostatnými sa zhoduje, že nechce byť voči európskym a americkým spojencom kritický, pretože sa obáva, že by vyzeral nevďačne, píše WP.

Top Gun proti Rusku: Dostanú Ukrajinci stíhačky F-16? Video

Ukrajina o lietadlá, ktoré by jej pomohli v boji proti ruskej invázii, dlhodobo žiadala západných spojencov. Žiadny z nich zatiaľ Ukrajine nesľúbil konkrétne dodávky lietadiel, iba výcvik, hoci viaceré krajiny už vyhlásili, že sú pripravené stroje poskytnúť. Na výcviku Ukrajincov sa bude podieľať koalícia 11 krajín z NATO, pričom hlavná časť výcviku bude v Dánsku a Rumunsku, uviedli predtým americké médiá.

Výcvik pilotov sa mal pôvodne začať tento mesiac, stanica CNN však 1. augusta uviedla, že Washington doteraz neschválil výcvikové plány. Pentagon napokon tento týždeň uviedol, že program výcviku americký prezident Joe Biden už schválil.

Kyjev podľa WP vo svojich opakovaných žiadostiach dúfal, že stíhačky budú predstavovať okamžitú posilu pre ukrajinské letectvo. Spojené štáty ale majú odlišnú víziu: stíhačky F-16 sú podľa nich základným kameňom pre premenu Ukrajiny na dobre vyzbrojenú regionálnu mocnosť, ktorá bude môcť Rusku čeliť aj do budúcnosti.

„Stroje F-16 sa týkajú nášho dlhodobého záväzku voči Ukrajine a predstavujú kapacitu, ktorá nebude relevantná pre súčasnú protiofenzívu,“ uviedol tlačový hovorca Pentagonu Patrick Ryder s odvolaním sa na súčasné snahy ukrajinskej armády o prielom na východnom a južnom fronte.