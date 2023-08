Vagnerovci sa vracajú do Ruska. Skončí sa to ďalšou vzburou, či smrťou Prigožina?

Do pol roka bude Jevgenij Prigožin mŕtvy, alebo dôjde k druhému prevratu. Predpovedá to investigatívec, ktorý už v januári mal predtuchu, že do leta šéf ruskej žoldnierskej armády rozpúta vzburu.

Tú prvú zakladateľ súkromnej vojenskej spoločnosti, ktorý si poskytovaním cateringových služieb Kremľu svojho času vyslúžil prezývku Putinov kuchár, vyvolal 24. júna. Kolóna jeho ťažko vyzbrojených žoldnierov sa vtedy pri pochode na Moskvu zastavila až dvesto kilometrov pred bránami metropoly, potom, čo účastníci vzbury dostali garancie na bezpečný odchod do susedného Bieloruska.

Prigožin žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done Video

Dohoda medzi prezidentom Vladimirom Putinom a Prigožinom však zrejme zlyháva. Naznačujú to analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Čítajte viac „Preskočilo mi,“ vysvetlil Prigožin vzburu. Prispela aj rakovina, dodávajú žoldnieri

ISW pozorňuje na správy, že vagnerovci v auguste začali opúšťať územie Bieloruska a vracajú sa do Ruska. Podľa informácii telegramového kanálu VČK-OGPU, ktorý sleduje vyše polmiliónové publikum, Prigožin presúva skupiny po 500 až 600 žoldnieroch na územie Krasnodarskej, Voronežskej a Rostovskej oblasti. Práve tieto juhoruské regióny boli epicentrom júnovej ozbrojenej vzbury. Druhá etapa redislokácie má podľa rovnakého zdroja odštartovať po 13. auguste, čiže už po tejto nedeli. „Oficiálne sa tomu hovorí ,dovolenka', ale nik nehovorí o návrate do Bieloruska,“ poznamenáva VČK-OGPU.

Zdroj VČK-OGPU tvrdí, že vagnerovci sa rozhodli odísť, pretože minský autokrat Alexandr Lukašenko ich odmietol financovať, keď zistil, že Moskva nebude platiť za prítomnosť žoldnierov na bieloruskom území, ako to zjavne očakával.

Zvyčajne dobre informovaný kanál VČK-OGPU tvrdí, že malá skupina vagnerovcov zostane v Bielorusku, aby sa ako inštruktori podieľali na výcviku Lukašenkvej armády. Zvyšní majú príkaz vrátiť sa do Ruska a zostať v kontakte až do odvolania.

Čítajte viac Načo sú Lukašenkovi vagnerovci? Odpovedá bieloruský expert

Podľa telegramového kanálu VČK-OGPU, ktorý vlani ako prvý zverejnil video z Prigožinovho náboru nových bojovníkov na vojnu proti Ukrajine v ruskom trestaneckom tábore, žoldnierom v Bielorusku Prigožinova súkromná armáda ponúkla presun do Líbye a tých, ktorí odmietli, posiela do Ruska.

Na vagnerovcov napojený telegramový kanál Grey Zone tento týždeň zverejnil príspevok, v ktorom uvádza, že 12-tisíc žoldnierov je na dovolenke v Rusku, 7-tisíc zostalo v Bielorusku a asi 1 500 bolo v rámci rotácie nasadených v afrických krajinách. V inom telegramovom kanáli spojenom s Prigožinovou žoldnierskou armádou sa začiatkom augusta objavili informácie o ich pravdepodobnom návrate na Ukrajinu.

Na četoch, kde komunikujú príbuzní vagnerovcov, sa od 6. augusta začalo písať aj o návrate žoldnierov domov, informovali portál Važnyje istorii. Diskutujúci tvrdili, že v Bielorusku zostávajú len inštruktori a tí, ktorí chcú ísť do Afriky.

Platené voľno Prigožin poskytuje iba tým, ktorým sa skončila zmluva, zvyšok posiela „do zálohy“ na vlastné náklady, kým im vedenie vagnerovcov neponúkne návrat do služby. Sestra jedného zo žoldnierov sa posťažovala, že jej brat sa rozhodol ísť na neplatenú „dovolenku“, pretože sa mu máli v Bielorusku stanovený plat stotisíc rubľov (930 eur), nezvyčajne nízky v porovnaní so štandardmi vagnerovskej súkromnej armády.

Tí vagnerovci, ktorí súhlasili s prevelením do Afriky, sa môžu vrátiť do Ruska, aby si dali vystaviť či predĺžiť cestovné pasy, potvrdili viacerí účastníci četu.

Čítajte viac Späť v Rusku. Prigožin prekvapujúco prišiel na summit s Afrikou

Problémy sú však aj v tejto oblasti. Ako na komunikačnej platforme Telegram píše Kanal vzionera „Afriku tiež Prigožinovi odoberajú a odovzdávajú (ministrovi obrany Sergejovi) Šojoguovi." Napriek nedávnemu vojenskému prevratu v Nigeri a záujmu tamojšej junty o príchod vagnerovcov sa ich aktivity na čiernom kontinente nerozširujú, poznamenáva Kanal vzionera, pričom Šojgu podľa tohto zdroja už začal vytvárať 12 jednotiek po tisíc príslušníkoch na presun do Afriky.

Okrem toho sa o africké „dedičstvo“ po Prigožinovi hlási aj bývalý šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin. Tento ultranacionalista a vojnový jastrab navrhol prezidentskej administratíve previesť všetky zmluvy vagnerovcov na súkromnú vojenskú spoločnosť Konvoj a jej šéfa Konstantina Pikalova.

Podľa analytikov ISW sa Prigožinova dohoda s Putinom, ktorá umožnila vagnerovcom pokračovať v operáciách po vzbure, rozpadá: ruský prezident zostáva znepokojený hrozbou, ktorú jeho niekdajší „kuchár“ predstavuje pre dlhodobé ciele Kramľa. Snaží sa preto Prigožina zničiť a odčleniť od jeho žoldnierskej armády.

Zároveň zasahovanie ministra Šojgua do afriických aktivít vagnerovcov rozhnevalo vedenie a personál Prigožinovej súkromnej armády. „Hrozí to podkopaním prepracovanej vnútornej bezpečnostnej fasády, ktorú sa Putin aktívne snaží postaviť po vzbure,“ dodáva ISW.

Novú roztržku medzi Putinom a Prigožinom prognozuje aj expert na Rusko Christo Grozev z portálu investigatívnej žurnalistiky Bellingcat, ktorý sa zaoberá overovaním informácií pomocou verejne prístupných zdrojov. „V januári som povedal, že Prigožin sa do šiestich mesiacov postaví proti Putinovi – a presne to zapadlo do môjho časového rámca,“ pripomenul pre piatkové vydanie denníka Financial Times.

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbure Video

Potom, čo dokázal v júni Prigožinových žoldnierov zastaviť až za cenu toho, že im poskytol bezpečnostné záruky, Putin vyznel ako slaboch. Pár hodín predtým totiž šéf Kremľa sľúbil pre vzbúrencov tie najprísnejšie tresty ktorý.

„Putin išiel do televízie a nazval Prigozhina zradcom,“ hovorí Grozev. „Každý vie, čo robia so ‚zradcami‘ a Putin to neurobil. Chce ho vidieť mŕtveho. Zatiaľ to nedokáže spraviť," poznamenáva renomovaný investigatívec bulharského pôvodu, to sa však podľa neho môže zmeniť „O šesť mesiacov bude Prigožin buď mŕtvy, alebo dôjde k druhému prevratu,“ predpovedá Grozev.