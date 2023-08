K státisícom ľudí na technoparty v Zürichu sa pripojil aj švajčiarsky prezident Berset

K státisícom ľudí, ktorí v sobotu dorazili na technoparty Street Parade do Zürichu, sa pripojil aj švajčiarsky prezident Alain Berset.

V klobúku a červenom boa okolo krku politik tancoval, bavil sa a fotil sa s ľuďmi. Usporiadateľov najnavštevova­nejšieho kultúrneho podujatia v krajine pochválil za profesionalitu, s akou festival elektronickej hudby pripravili.

„Beží to neuveriteľne pokojne na to, že je to taká veľká udalosť,“ povedal Berset stanici SRF a dodal, že technohudbu má rád. Skoro milión ľudí v uliciach Zürichu môže navštíviť niektorú z ôsmich scén alebo promenádu okolo jazera, kde sa pohybuje 30 mobilných pódií, takzvaných lovemobilov, na ktorých tancujú tanečníci v kostýmoch.

Street Parade sa tento rok v Zürichu koná tridsiatykrát. Prestávku mala akcia iba v rokoch 2020 a 2021 kvôli pandémii covidu. Švajčiarska technoparty je označovaná za najväčšiu na svete.