Čo je S-200, protilietadlová raketa, ktorou Ukrajinci strieľajú na most na Krym?

Odpoveď je jednoduchá – sú na to od začiatku stavané. Sovietska doktrína pri protilietadlových raketách dlhého dosahu vyžadovala v prípade potreby možnosť použiť ich aj v úlohe zem-zem. Preto majú na tento účel už z výroby prispôsobený navádzací systém. Z vojenského hľadiska to nie je zlý nápad. Tieto rakety nesú pomerne veľkú hlavicu a k výbušnému efektu prispeje aj nespotrebované raketové palivo.

Rusi už od minulého leta využívajú v úlohe balistických rakiet protilietadlové strely S-300. Je to logické – majú ich v zásobe omnoho viac ako iných rakiet, ktoré sú síce presnejšie, ale aj drahšie. Navyše, ich protivzdušná obrana sa už opiera o systém S-400, tak si môžu dovoliť použiť staršie rakety iným spôsobom.

Ukrajinci však svojimi S-300 plytvať nemôžu, pretože ich potrebujú na protivzdušnú obranu. Vynašli sa však inak. V skladoch majú staré rakety S-200, ktoré zrejme upravili zabudovaním nového navádzacieho systému na základe GPS. Inak by ich nemohli použiť proti takým bodovým cieľom, akým je Kerčský most.

The Russian side posted a video saying that the Ukrainian changed the S200 air defense missile to ground-to-ground. If it is true, this is a big killer. After checking, the longest range is 400 kilometers and the weight is 3 tons. pic.twitter.com/i­Aaeh7SLok — 番外联邦 FANWAI (@dsbxtw9991) July 10, 2023

S-200 je totiž starý systém, ktorý pochádza ešte zo 60. rokov minulého storočia. Dnes by už pri obrane proti lietadlám veľa vody nenamútil. Napríklad pri rozdelení Československa ich Slovensko ani neprevzalo. Všetky tieto staré batérie ostali Česku, ktoré ich vyradilo už v polovici 90. rokov. Aj Ukrajina vyradila svoju poslednú divíziu S-200 v roku 2013. Rakety si však zjavne ponechala v skladoch a teraz možno získa ďalšie z krajín bývalej Varšavskej zmluvy.

Na nové použitie proti pozemným cieľom je totiž S-200 ako stvorená. Po prvé – vo svojej kategórii je obrovská, má dĺžku takmer 11 metrov a hmotnosť skoro 8 ton. To jej spolu s rýchlosťou 4 Machy dáva pri dopade ohromnú kinetickú energiu. Po druhé – má veľký dolet. Pri nasadení proti lietadlám to je až 300 km, no v balistickom režime je to až 400 km. Žiadna ukrajinská raketa nemá taký dolet. A po tretie – má veľkú hlavicu s hmotnosťou 217 kg. Za čias ZSSR sa dokonca počítalo s tým, že raketa S-200 v prípade potreby ponesie jadrovú hlavicu so silou 25 kiloton. Bomba zhodená na Hirošimu mala „iba“ 15 kiloton.

Prvé použitie ukrajinských S-200 v novej úlohe bolo zaznamenané začiatkom júla. V ruskej Brianskej oblasti zachytilo video dopad strely na priemyselný podnik. Raketa letela k zemi takmer kolmo a mala typickú siluetu S-200. Vzápätí došlo aj k útoku na letisko Morozovsk v Rostovskej oblasti. Ukrajina ich použila na ruské územie preto, lebo sľúbila, že mimo svojich uznaných hraníc nebude používať západné zbrane.

Debate unfolding regarding the type of the missile that was used on #Russian territory. Other possibilities include S-200 anti-aircraft missile, redesigned for strikes against ground targets, on a sawmill in the Bryansk region.

British #StormShadow has a very different shape pic.twitter.com/c5Cj196­N0b — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) July 9, 2023

V sobotu boli rakety S-200 použité aj pri útoku na Kerčský most. Dopoludnia prileteli dve, popoludní ešte jedna. Všetky boli podľa ruskej strany včas zachytené protivzdušnou obranou. Doprava na moste bola zastavená len preventívne a dym bol súčasťou ochrannej dymovej clony. Toľko tvrdí Moskva. Zaujímavé ale je, že v bielej dymovej clone bolo vidno aj dva pruhy čierneho dymu.

Nebudeme teraz rozoberať, či bol most zasiahnutý alebo nie. Dôkazy nie sú k dispozícii žiadne. Len pripomenieme, že minulý týždeň v piatok ruské úrady tiež tvrdili, že výsadková loď Olenegorskyj Gornjak úspešne odrazila útok ukrajinských námorných dronov a neutrpela pri tom žiadne škody. A dnes je spomínaná loď v suchom doku s veľkou dierou v ľavom boku..