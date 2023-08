Najhorší požiar v histórii USA za 100 rokov. Požiar na havajskom ostrove má už 89 obetí

Čo do počtu mŕtvych je tak najhorším požiarom v USA za posledných 100 rokov. Predchádzajúca bilancia hovorila o 80 mŕtvych. Druhý najtragickejší požiar v novodobej americkej histórii zahubil v roku 2018 v severnej Kalifornii 85 ľudí.

Plamene na ostrove Maui spustošili predovšetkým historické mesto Lahaina na západnom pobreží ostrova a zožehli tam asi tisícku domov. Na mieste pôsobia záchranári aj psi vycvičené na hľadanie ľudských pozostatkov. Domy, ktoré záchranári prehľadali, označujú svietivo oranžovým krížikom. Písmenami HR (human remains) potom miesta, kde objavia ľudské pozostatky. Požiar poháňaný silným vetrom, za ktorý podľa meteorológov čiastočne mohol hurikán míňajúci ostrov, mesto zachvátil v utorok.

„Bude to určite najhoršia prírodná katastrofa, ktorá kedy Havaj stretla. Teraz sa sústredíme na to, aby sme spojili ľudí, akonáhle to bude možné, zabezpečili im ubytovanie a zdravotnú starostlivosť,“ oznámil havajský guvernér Josh Green, ktorý sa v sobotu vydal do spustošenej Lahainy. Upozornil, že počty obetí budú zrejme ešte stúpať. ČTK o tom informoval policajný hovorca Martin Korch.

Na mieste sú kvôli poškodeniu vysielačov problémy so signálom. Okrem toho sa očakáva, že na západnom pobreží budú počas niekoľkých týždňov trvať výpadky prúdu. Prístrešie podľa skoršieho oznámenia úradov po katastrofe potrebuje približne 4 500 ľudí. V západnej časti ostrova bolo podľa guvernéra zničených najmenej 2 200 domov.

Katastrofa na Havaji pripomína požiar z roku 2018, ktorý dostal názov Camp Fire a zrovnal so zemou väčšinu mesta Paradise na severe Kalifornie. Plamene vtedy zúrili aj na iných miestach Kalifornie. Oheň počas troch týždňov zničil takmer 19 000 domov a spálil plochu 620 kilometrov štvorcových.