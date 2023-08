Moskva podľa britského ministerstva obrany možno prestala financovať vagnerovcov

Od neúspešnej júnovej vzbury vagnerovcov ruský štát zakročil proti niektorým ďalším obchodným záujmom majiteľa Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. „Existuje reálna možnosť, že Kremeľ už skupine neposkytuje prostriedky,“ uviedlo britské ministerstvo.

Ak ruský štát už vagnerovcom nedáva financie, sú druhým logickým zdrojom financií bieloruské úrady, tvrdí Londýn. „Lenže značne veľká (ozbrojená) sila by znamenala významný a potenciálne nevítaný odliv skromných bieloruských zdrojov,“ upozornilo britské ministerstvo.

Vagnerovci 24. júna začali z okupovanej Ukrajiny ťaženie na Moskvu, namierené údajne proti vedeniu ruskej armády a ruskému ministerstvu obrany. Niekoľkohodinová vzbura však vyznela do stratená, keď ruská tlač ešte v ten istý deň prekvapivo informovala, že sa bieloruskému vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi podarilo dojednať s Prigožinom návrat bojovníkov na základne.

Putin potom v prejave k národu vyzval členov Vagnerovej skupiny, aby vstúpili do armády, alebo odišli do Bieloruska. Mnoho z nich sa naozaj do krajiny, ktorá je najbližším spojencom Ruska, presunulo.