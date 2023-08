Európa vyvíja spoločné stíhacie lietadlo šiestej generácie. A rovno dva typy naraz

Z Talianska odštartovali štyri lietadlá F-35A. S medzipristátím v Katare, na Maldivách a v Singapure dorazili na leteckú základňu Komacu v Japonsku. Taliansko má aktuálne 20 stíhačiek tohto typu z 85 objednaných. Japonsko sa stane ich najväčším používateľom mimo USA – objednalo ich 147, no zatiaľ ich dostalo 17.

Ide o najnovšie stroje piatej generácie. Taliansko a Japonsko však už teraz pracujú na stíhačkách šiestej generácie. Británia v roku 2017 spustila vývoj nového lietadla s pracovným názovm Tempest, ktoré má v budúcnosti nahradiť stroje Eurofighter Typhoon. Vlani v decemmbri sa k programu nazvanému GCAP pripojili aj Taliansko a Japonsko. Tokio vyvíjalo vlastnú stíhačku šiestej generácie pod názvom F-X. Spojenie úsilia znamená výhodnú úsporu peňazí.

Japonsko i Južná Kórea boli od konca druhej svetovej vojny spojencami USA v Ázii, no s Európou vo vojenskej oblasti veľmi nespolupracovali. To sa začalo meniť pre hrozbu zo strany Severnej Kórey, vojnu na Ukrajine i rastúcu asertivitu Číny. Tokio aj Soul sa preto usilujú o silnejší dialóg a užšiu spoluprácu s NATO.

Južná Kórea hľadá odberateľov pre svoje zbrane v Európe, pričom zatiaľ najväčšieho našla v Poľsku. Japonsko zas spolupracuje na programe GCAP. Výroba novej stíhačky by sa mala rozbehnúť v roku 2030 a do služby ju chcú zaradiť okolo roku 2035. Stroj má byť schopný nosiť hypersonické strely a lietať aj bez toho, aby do riadenia zasahoval pilot. Okrem Británie, Talianska a Japonska sa ráta s exportom do ďalších krajín, čo by ešte viac znížilo náklady na vývoj. Rokovania v tomto smere sa vedú napríklad so Švédskom a Indiou.

Nie je to jediná stíhačka šiestej generácie, ktorá v Európe vzniká. Francúzsko, Nemecko a Španielsko pracujú na vlastnom stroji s označením FCAS (Future Combat Air System – Budúci bojový vzdušný systém). Jeho prvý let sa plánuje v roku 2027 a do služby by sa mal dostať neiekdy v rokoch 2035 až 2040. Okrem samotnej stíhačky majú byť súčasťou tohto systému aj drony, ktoré s ňou budú spolupracovať a poskytovať jej bojovú či prieskumnú podporu.

Spoločný vývoj stíhačiek sa európskym štátom v minulosti osvedčil. V 70. rokoch to bolo lietadlo Panavia Tornado, ktoré dokončili Nemecko, Taliansko a Veľká Británia. Na prelome 80. a 90. rokoch zas Nemecko, Veľká Británia, Taliansko a Španielsko spoločne vyvinuli stíhačku Eurofighter Typhoon.