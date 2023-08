Znásilnenie ako rozbuška nenávisti. Českí populisti útočia na Ukrajincov

V Česku žije približne pol milióna Ukrajincov. Podľa policajných štatistík páchajú menej trestných činov, než by zodpovedalo ich zastúpeniu v spoločnosti. Ak sa ale medzi nimi nájde čierna ovca, politici, ktorí si zo šírenia nenávisti spravili živnosť, to ihneď zneužijú.

„Znásilnil mladé dievča, ktoré sa následne pokúsil zabiť v snahe zakryť predchádzajúci trestný čin. Do pár hodín sa nám podarilo podozrivého vypátrať, zadržať a dnes obviniť,“ informovala v nedeľu česká polícia na svojej webovej stránke. Kriminalisti podľa nej začali trestné stíhanie iba 18-ročného cudzinca, ktorého obvinili zo spáchania trestného činu vraždy v štádiu pokusu a zo znásilnenia.

K hroznému činu došlo v utorok v nočných hodinách v Plzni. Páchateľ vylákal mladistvé dievča, s ktorým sa poznal, na prechádzku. V lesíku jej zviazal ruky, prelepil ústa a znásilnil ju. Obeť, ktorej spôsobil rezné zranenie, potom zabalil do vreca, zhodil zo zrázu a z miesta odišiel. Dievčine, ktorá predstierala smrť, čím si pravdepodobne zachránila život, sa podarilo dostať z miesta preč a zavolať záchrannú službu. Polícii podozrivého rýchlo vypátrala a zadržala. Keďže je už plnoletý, hrozí mu 15 až 25 rokov väzenia, prípadne až výnimočný trest.

Podľa plzenského primátora je obvineným Ukrajinec, ktorý v Česku žije dlhší čas. Rozruch na sociálnych sieťach ešte nestihol opadnúť, keď sa začali šíriť informácie, že šestnásťročný mladík, ktorý v noci na sobotu sexuálne napadol ženu v Prahe 10, je tiež Ukrajinec. Aj jeho po rozsiahlej pátracej akcii za pár hodín polícia zadržala. Pretože je mladistvý, hrozí mu päťročné väzenie, bežná sadzba je pritom až 12 rokov. Národnosť páchateľa polícia ani v jednom prípade nekomentovala.

Pre lídra krajne pravicového hnutia SPD Tomia Okamuru to bola vítaná príležitosť pustiť sa do ministra vnútra Víta Rakušana. „Takú ľudskú hyenu a netvora som v politike ešte nevidel,“ napísal na sociálnej sieti X, donedávna známej ako Twitter. „Kryje páchateľa odporného znásilnenia a pokusu o vraždu českého 15-ročného dievčaťa v Plzni, keď doteraz odmieta vysloviť národnosť páchateľa a zámerne hovorí len o ‚cudzincovi', aby chránil Ukrajincov,“ dodal na adresu ministra.

Rakušan reagoval poznámkou, že Okamura „prišiel na to, že najlepším tovarom je strach“, a stal sa tak „vodcom parlamentného fašistického hnutia“. „Motať národoveckú notu do odporného zločinu, to je skutočný prejav ľudského netvora a hyeny,“ napísal šéf rezortu vnútra na X.

Minister jednoznačne odmietol uplatňovanie princípu kolektívnej viny. „Každý národ má približne rovnako zastúpený počet, s prepáčením, hoviad. Nepoukazujme, prosím, na jednu konkrétnu skupinu,“ citoval Rakušana denník Blesk.

Ukrajinci tvoria podľa Rakušana viac ako päť percent obyvateľov Česka a kriminalita páchaná Ukrajincami sa pohybuje okolo štyroch percent. „Nevybočuje rozhodne žiadnym spôsobom z celkového počtu Ukrajincov, ktorí na území Česka žijú,“ zdôraznil minister podľa denníka Právo.

Do slovnej prestrelky sa zamiešala aj šéfka komunistov Kateřina Konečná. „Chce sa mi vracať, keď čítam vyjadrenie Víta Rakušana a ďalších päťkoaličných politikov o tom, ako sa nemá uplatňovať kolektívna vina, ktorú oni sami v iných prípadoch tak radi používajú. Ich pokrytectvo nepozná medze,“ citovalo Právo líderku mimoparlamentnej krajnej ľavice.

Búrlivá diskusia na sociálnych sieťach odzrkadľuje nejednotnosť českej verejnosti v otázke masívnej podpory, akú Praha poskytuje Ukrajine vzdorujúcej ruskej agresii. Svoj postoj k propagandis­tickému zneužívaniu prípadov násilia proti mladým ženám sa rozhodla vyjadriť aj hlava štátu.

„Pravidlá musia platiť pre všetkých rovnako. Násilie a agresia nemajú národnosť ani náboženstvo. Ich prejavy nebudeme tolerovať bez ohľadu na to, kto sa ich dopúšťa,“ napísal prezident Petr Pavel na X. „Konkrétny zločin konkrétneho človeka však nemožno dávať za vinu celej skupine. V našej histórii máme viac smutných prípadov, keď bola uplatnená kolektívna vina, vždy to malo tragické dôsledky,“ dodal prezident Pavel a zdôraznil: „O to viac ma zarážajú niektorí jednotlivci, ktorí neváhajú zneužíť strach a negatívne emócie na presadzovanie vlastných politických záujmov či zisku silnejšieho postavenia.“