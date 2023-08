Dostane Ukrajina stíhačky Mirage 2000? Francúzsky portál píše, že tam už sú

Spomínali sa napríklad švédske stroje JAS 39 Gripen. Ukrajina prejavovala záujem aj o stíhačky F/A-18 Hornet z Austrálie. A od jari sa hovorí aj o francúzskych stíhačkách Mirage 2000. Najnovšie o nich portál Opex360 napísal, že Paríž ich začal dodávať Ukrajine ako nosiče pre strely s plochou dráhou letu SCALP-EG.

Dostrel 250 km. Kam sa schovajú Rusi pred britskými raketami Storm Shadow? Video Zdroj: MBDA

Opex360 zdôrazňuje, že ide o klebety, ktoré sa šíria z nemenovaných zdrojov. Podľa nich sú Mirage 2000 na Ukrajine už dva týždne. Pre Kyjev by to bol doslova dar z nebies. Strely Storm Shadow a ich francúzske verzie SCALP-EG sú totiž veľmi potrebné pri protiofenzíve, no z ukrajinských lietadiel ich dokáže nosiť iba Su-24M. A tých majú Ukrajinci už len málo. Ďalší nosič by sa im teda veľmi hodil.

Portál Opex360 pridáva aj ďalšie náznaky možného dodania Mirage 2000 na Ukrajinu. Keď prezident Volodymyr Zelenskyj 6. augusta podpisoval strelu SCALP-EG, bola na nej v znaku trojzubca ako prostredný hrot nakreslená Eiffelova veža. Na strele bol však ešte jeden ďalší detail – malá silueta lietadla, ktoré z polovice tvoril Su-24M a z druhej polovice práve Mirage 2000.

zväčšiť Foto: Úrad prezidenta Ukrajiny Zelenskyj strela 1 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpisuje strelu SCALP-EG zavesenú pod krídlom bombardéra Su-24.

Ďalším náznakom je záber, ktorý na sociálnej sieti zverejnila priemyselná skupina Safran SA, vyrábajúca komponenty pre vojenské lietadlá. Je na ňom Mirage 2000 so zavesenou strelou SCALP-EG. Na tom by nebolo nič čudné, ale na zábere je verzia C, ktorá to oficiálne nedokáže. Vo francúzskom letectve nosila tieto strely iba verzia D, pričom o Mirage 2000C sa hovorí práve v súvislosti s dodávkami na Ukrajinu.

zväčšiť Foto: ZSU Su-24 Zelenskyj Odkaz prezidenta Zelenského na strele SCALP-EG. Vpravo silueta lietadla tvorená Su-24M a Mirage 2000.

Verzia C totiž bola stíhacia a francúzske letectvo ju vyradilo zo služby vlani v lete. Odvtedy sú tieto lietadlá uložené v skladoch a začalo sa špekulovať o ich možnom odovzdaní Ukrajine. Vystúpenie ministra obrany Sébastiena Lecornua 28. februára v Senáte odhalilo, že o tom dokonca uvažuje aj samotný francúzsky rezort obrany. Senátori sa totiž ministra opýtali, či je pravda, že Francúzsko plánuje výcvik ukrajinských pilotov a odovzdanie 12 lietadiel Mirage 2000C. Lecornu odpovedal, že „debata na túto tému prebieha, ale najskôr si treba stanoviť priority“. Tou prioritou bolo podľa neho delostrelectvo.

V marci tohto roku však francúzske ministerstvo obrany naozaj potvrdilo, že výcvik ukrajinských pilotov prebieha. Oficiálne išlo len o tréning prežitia v prípade zostrelenia nad nepriateľským územím. Ak by sme pripustili, že išlo o niečo viac a výcvik pilotov sa podarilo utajiť, tak teraz by už mohli byť pripravení. Stále však ide len o nepotvrdenú špekuláciu.

Mirage 2000 je posledným členom slávnej francúzskej rodiny stíhačiek Mirage. Tento stroj vyvinuli v 70. rokoch minulého storočia a do služby ho zaradili v roku 1984. Verzia C bola primárne stíhacia, hoci bola schopná niesť aj niektoré druhy bômb. Verziu D vyvinuli pre útoky na pozemné ciele a je schopná nosiť aj riadené strely. Ak sa však podarilo na nosenie striel Storm Shadow / SCALP-EG upraviť ukrajinské Su-24M, pri Mirage 2000C by to nemal byť problém. Práve malý počet nosičov obmedzuje ukrajinské útoky týmito strelami. Ak bude mať Kyjev viac lietadiel, ktoré budú schopné vypustiť veľa týchto striel naraz, bude to pre ruskú protivzdušnú obranu ešte väčší problém ako doteraz.